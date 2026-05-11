Від Дня таксиста до Дня комірника

Успішні експерименти обласної ради, спрямовані на впровадження передових агротехнологій в охорону здоров’я (виявляється, з дипломом агронома можна ефективно керувати комунальним медзакладом), відгукнулися в Світловодську. Там керівником ЦРЛ став 36-літній Володимир Літвінов – теж без медичної освіти, але із солідним управлінським і трудовим досвідом: мав стосунок і до охорони ринку й смітника, і начебто таксистом працював.

Інформації про Володимира Літвінова у відкритих джерелах – кіт наплакав. У реєстрі декларацій не значиться. У зв’язку з виборами-2015, в яких брав участь (балотувався до міської ради від УКРОПу), повідомляється: місце роботи – ТОВ «Єврокор плюс», посада – менеджер, освіта – середня спеціальна.

Після того працював заступником директора у КП «Громадська варта», створеного Світловодською міською радою для охорони ринку і міського звалища. Перед великою війною у місті лунали заклики закрити це КП як збиткове й навіть непотрібне, оскільки громадською безпекою має займатися поліція.

Останнім часом Володимир Літвінов трудився заступником директора Світловодської ЦРЛ. Очевидно, відповідав не за лікування (хоча хто його знає?). А минулого тижня призначили керівником. Розпорядження про це видав секретар міської ради Максим Бакуменко.

Про призначення Літвінова на сайті міської ради повідомлено з традиційним радянським пафосом: «новий етап для Світловодської ЦРЛ – кадрові зміни: курс на професійність та стабільну роботу медзакладу», «принциповою позицією секретаря міської ради є недопущення призначень за особистими зв’язками – виключно фаховість, відповідальність і робота в інтересах громади, медичного персоналу та пацієнтів».

На запитання журналістів, чому не проведено конкурсу, Бакуменко відповів, що через неймовірне перевантаження справами, пов’язаними із забезпеченням обороноздатності країни, не переймався цим питанням, а просто порадився з колективом лікарні і призначив керівником Літвінова.

Сергій Савич, який працює першим заступником міського голови і водночас урологом у ЦРЛ (а раніш очолював її) злякався за лікарню і написав у Фейсбуці, що призначення її керівником таксиста з компанії «Легіон» означає її близький кінець. Відомостей про роботу Літвінова таксистом у відкритих джерелах немає, а якби й була, то який же зуб треба мати на таксистів, щоб дорікати цим новому керівникові лікарні! До речі, 22 березня прогресивне людство відзначило Міжнародний день таксистів, та навряд нове призначення Літвінова повязане з цим великим святом.

А от результати мудрого кадрового рішення не забарилися. «Після кадрових змін у КНП «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради та внаслідок неналежної організації роботи з боку попереднього керівництва було виявлено факти обмеження доступу медичних працівників до спеціалізованих програм та електронних систем, необхідних для повноцінного прийому пацієнтів і роботи закладу.

Такі дії фактично дезорганізували роботу частини персоналу та створили напругу всередині медичного закладу. Наразі новим керівником лікарні Володимиром Літвіновим вже розпочато процес законного відновлення всіх необхідних доступів, баз даних та електронних сервісів», – повідомляється на сайті міської ради.

Нагадаємо, 35-річного Максима Бакуменка обрали секретарем Світловодської міської ради у березні нинішнього року. До того працював у тій самій ЦРЛ менеджером з логістики – як варіант, комірником простими словами. На секретарському посту замінив Романа Домбровського. Роман Домбровський працював секретарем з травня минулого року, йому депутати довірили цю посаду одночасно з достроковим припиненням повноважень Андрія Маліцького, якого міським головою обрала громада. У лютому нинішнього року Маліцький через суд домігся поновлення на посаді, але до кабінету не дійшов – по дорозі мобілізували в ЗСУ. Поки опоненти радувалися, що Маліцький не уник священного обов’язку, СБУ запідозрила Романа Домбровського у вимаганні відкату від постачальника обладнання для все ж тієї ЦРЛ. У березні нинішнього року Домбровського навіть брали під варту. Вийшовши на волю, він заходився судитися з міською радою, хоче продовжити працювати секретарем міської ради. Справу за його позовом розглядає Кіровоградський окружний адміністративний суд. І навряд чи розбереться до 20 червня – Дня комірника.

Віктор Іваненко, «УЦ».