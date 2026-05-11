«Принижує мою людську гідність»

Продовжуємо стежити за розслідуванням у справі про тримання в неволі й катування слабозрячого юнака в селі Дібрівці, яке підпорядковується Кетрисанівській сільській раді (колишнього Бобринецького району).

Близько місяця тому про Дібрівку дізналася вся Україна. Тамтешній житель, 20-річний слабозрячий Василь Ф., розповів ЗМІ, що тривалий час перебував у рабстві в такого собі Олега П., який мешкає в тому ж селі і вирощує свиней та птицю. Василь розраховував пройти в нього практику на тракторі, натомість довелося поратися біля живності. Василь стверджує, що зазнав з боку хазяїна і його дружків насилля. У березні нинішнього року він утік звідти, добрі люди влаштували його в лікарню. Лікарі виявили перелом кістки черепа, інфіковану рану ноги, садна і забої. Другого квітня у Бобринці біля відділення поліції зібралося близько трьохсот людей, щоб запитати в правоохоронців: як допустили такий жах? Поліцейське начальство до громадськості не вийшло, але згодом дало інтерв’ю журналістам. Запевнило, що до госпіталізації Василя нічого не чуло про його лиху долю. Якщо вірити поліцейським, рік тому юнак не висловив ніяких скарг, коли вони із службою у справах дітей із суто профілактичною метою провідали його хазяїна. Проте кримінальне провадження поліція все ж порушила і похвалилася затриманням ймовірних кривдників Василя Ф.

Тими ж днями, на початку квітня, у Подільському районному суді Кропивницького обом підозрюваним визначили запобіжні заходи – тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави. Ті поскаржилися в апеляційний суд.

Кропивницький апеляційний суд уже розглянув їхні апеляції і опублікував відповідні ухвали у реєстрі судових рішень. Ось про що йдеться.

Один з підозрюваних, Олег П., – солдат штурмового батальйону. Зарахований у частину у червні 2024 року. У липні того ж року самовільно залишив місце служби.

Інший, Антон Х., – голова фермерського господарства, зареєстрованого на території сусідньої громади.

Згідно з висунутою Олегові П. підозрою, він, самовільно залишивши військову службу, з липня 2024 року по березень 2026-го утримував Василя Ф. в неволі, бив його.

Крім того, обох фігурантів підозрюють у катуванні Василя із застосуванням електронашийника, призначеного для тварин («надягли на шию потерпілого, за допомогою дистанційного пульта активували дію електричного струму різної напруги»), та електропастуха («закріпивши оголений дріт на руках потерпілого, за допомогою під’єднаного блоку живлення активували дію електричного струму»).

Обидва підозрюваних просилися на волю. Олег П. наголошував на своїх соціальних зв’язках. Антон Х. – на тому, що раніше не судимий, з вищою освітою, має домівку і фермерське господарство, одружений, не алкоголік і не наркоман, а також що в нього болять ноги і дружина ось-ось народить другу дитину. «Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин є надмірним та таким, що принижує мою гідність», – йдеться в апеляції Х.

Апеляційний суд визнав обидві апеляції необґрунтованими. Так що сидітимуть П. і Х. в ізоляторі до кінця місяця, а далі – побачимо.

Віктор Іваненко, «УЦ».