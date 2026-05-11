Лісопарк стає екопарком

Лісопарк «Сосновий» – одна з ключових природних територій міста, яка виконує важливі екологічну, рекреаційну та естетичну функції. У межах реалізації програми створення і використання зелених насаджень на цій локації 2024-2025 роках вже розпочато масштабне озеленення.

У 2026 році тут продовжилися роботи з висадження зелених насаджень на підготовлених ділянках.

У кінці березня Лісопарк «Сосновий» поповнився 300 саджанцями сосни кримської, яка добре адаптована до кліматичних умов регіону.

– Цей вид відзначається високою стійкістю до посухи, вітрів та міських забруднень, а також має потужну кореневу систему, що сприяє укріпленню ґрунтів і запобігає їх ерозії, – відзначила начальниця відділу екології Кропивницької міської ради Галина Негода. – Крім того, сосни активно очищують повітря, виділяючи фітонциди.

Особливої уваги заслуговує висадження 90 саджанців платану, які вперше з’явилися у такій кількості на території міста саме в цьому лісопарку. Платани відомі своєю довговічністю, швидким ростом та здатністю ефективно очищувати повітря від пилу і шкідливих домішок. Їхні великі листки створюють густу тінь, що сприяє формуванню комфортного мікроклімату в теплий період року. Крім того, ці дерева мають високу декоративну цінність і значно покращують ландшафтний вигляд території.

Лісопарк «Сосновий» поступово перетворюється на сучасний екологічний простір, що відповідає вимогам комфортного та безпечного життя мешканців міста.

– На жаль, поряд із позитивними змінами фіксуються й випадки недобросовісного ставлення до спільного майна. Деякі відвідувачі пошкоджують висаджені рослини, видаляють їх із ґрунту, ламають інформаційні таблички та загалом псують результати проведених робіт, – поскаржилася Галина Негода.

Насправді масштабні роботи зі створення на території «Соснового» сучасного екопарку тільки починаються. Серед нагальних заходів – відновлення озера «Котяче око», яке занепадає, та розчищення іншої частини Лісопарку, яка була передана у приватну власність і зараз має вкрай занедбаний вигляд.