Розклад дзвінків є, учнів – немає?

Якщо є псевдонауки, мають бути і псевдонавчальні заклади. Минулого тижня СБУ похвалилася, що викрила саме такий у Кропивницькому.

Прокуратура підтвердила цю інформацію і навіть оприлюднила назву закладу. Назва – чудернацька: Кропивницький фаховий кооперативний коледж «Бізнесу, Технології і Права». Впадають в око недоречні лапки і великі літери. Як відомо, правопис передбачає застосування лапок для вирізнення слів, ужитих в іронічному значенні. Отже, слідчі можуть використати цю обставину для доведення провини засновників вишу. Мовляв, вони, організовуючи коледж, натякнули вступникам: якщо хочете здобути серйозну освіту, обходьте нас десятою дорогою, у нас все – не насправді.

Як повідомила прокуратура, коледж-самозванець зареєстровано 2024 року, та й досі не отримав від профільного міністерства ліцензії на освітню діяльність. За версією СБУ й прокуратури, фактично там нікого нічому не вчили, бо й студентів не було й немає, а так звані викладачі не відповідають вимогам законодавства. Правоохоронці дійшли висновку, що єдиною метою засновників закладу було оформлення чоловіків призовного віку викладачами для отримання ними права на відстрочку від мобілізації. Викладачами там оформлено 27 чоловіків. Відомості про них внесено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Проте з повідомлення прокуратури випливає, що коледж – не такий вже й уявний: «для функціонування «коледжу» було орендовано комплекс приміщень у Кропивницькому з навчальними аудиторіями, гуртожитком, спортивними залами, укриттям, мультимедійним обладнанням та іншою інфраструктурою, характерною для освітнього закладу».

Як повідомила СБУ, фіктивний коледж – заблоковано, кілька десятків безпідставних відстрочок – скасовано. Є й підозрюваний, йому інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ.

Попри заяву СБУ про блокування коледжу його сайт продовжує діяти, в рубриці «Прес-центр» появилося повідомлення: «Останнім часом у мережі поширюється негативна та іпсова інформація, яка має на меті завдати шкоди діловій репутації нашого Закладу. Заклад діє виключно в межах чинного законодавства України та суворо дотримується ліцензійних вимог. Також повідомляємо, що особи, які були виявлені у грубому порушенні норм трудового законодавства, звільнені та більше не виконують жодних повноважень у нашому Закладі. Ми й надалі забезпечуватимемо прозорість діяльності, дотримання законодавчих норм та захист нашої ділової репутації» (процитовано мовою оригіналу).

Як і належить закладу, що називає себе прозорим, на його сайті опубліковано прізвища викладачів і наук, яким вони навчають: комп’ютерні технології, бухгалтерський облік і аудит, будівельні, діяльність сільськогосподарських й гаражних кооперативів і ще багато чого, навіть військове право є. Опубліковано і договір оренди приміщення на вулиці Височина, яке належить фізкультурно-спортивному товариству «ФанКлуб», і перспективний план-графік атестації педагогічних працівників на 2025 – 20230 роки, і правила військового обліку в коледжі, і розклад дзвінків та графік харчування учнів, і правила користування бібліотекою, і порядок розгляду заяв про випадки булінгу. А ви кажете «фіктивний»…

Віктор Іваненко, «УЦ».