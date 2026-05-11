Хоч плач, хоч смійся

Якщо не маєш почуття гумору, маєш хоча б усвідомлювати, що його в тебе немає. Це старий жарт, у якому правди набагато більше, ніж жарту. І нічого ганебного в тому, що твій розум не налаштований на дотепність, теж немає. Почуття гумору розподіляється між людьми рандомно, як і музичний слух. Не дав Бог – ображатися нема на кого.

І не варто дивуватися фразі «Не зрозумів гумору». Не зрозумів – і не треба. Може, жарт – тупий або старий. Пояснювати жарт можна хіба що маленьким дітям, розтлумачувати його суть дорослим – тільки їх ображати. А ще не варто дорікати людині, що вона невдало пожартувала. Можна просто не сміятися.

Найяскравіший приклад – недавній указ президента Зеленського про те, що він на прохання американських партнерів не заперечує проти параду на червоній площі в москві. Багато хто цей їдкий жарт зрозумів і оцінив, але й інших реакцій теж вистачало. «Як можна жартувати, коли люди гинуть?» «Нам за цей жарт ще прилетить!» «Людину можна забрати з 95-го кварталу, 95-й квартал з людини – ніколи».

Пояснювати, а тим більше доводити – собі дорожче. Для мене особисто цей указ Зеленського – найвищий рівень тролінгу. Так принизити путіна не можна жодною дроновою атакою чи навіть легендарною харківською кричалкою «путін – х…ло!». В історії таке було лише раз, і, кажуть, турецький султан до кінця днів пам’ятав лист запорожців.

Зрозуміло, ТАКЕ не забувається і не пробачається. Але коли ворог твоєї країни і твій особистий ворог стає загальним посміховиськом, то жарт того вартий. Як же лаяли Зеленського за жарти над Орбаном, і де тепер Орбан?

Усіх, хто останніми словами критикує Зеленського за його своєрідну манеру спілкування «із сильними світу цього», запитаю: ви його перевиховати хочете? Не смішно – не смійтеся, не подобається – не голосуйте. Тільки не влаштовуйте з цього черговий срач, від якого завтра залишиться лише осад. У нас і так цього осаду вже тонни накопичилися.

Нещодавно Угорщина повернула Україні гроші та золото «Ощадбанку», які затримали за звинуваченням у відмиванні коштів. «Чорна готівка військової мафії», «кеш Зеленського» – аж пінився укрнет. Європейці все перевірили, угорці гроші повернули, людей відпустили, інцидент вичерпано. З тих, хто миттєво назвав «винних», не знайшлося жодного, який би вибачився. Мабуть, визнали це невдалим жартом Орбана.

Три роки триває суд над контррозвідником Романом Червінським, якого звинувачують у невдалій операції, що призвела до ракетного удару по аеродрому Канатове. Суд уже давно перетворився на фарс, де всі потерпілі категорично відмовилися від свого статусу. Весь процес тримався виключно на безглуздій впертості його ініціаторів. 7 травня Червінському суд ДОЗВОЛИВ повернутися на службу в ЗСУ. Закрити справу через відсутність складу злочину не можна, а служити – можна. Дурня якась.

Щось не так відбувається і з розслідуванням резонансної корупційної справи «Мідас». Сотні роздрукованих, але не озвучених уривків розмов, які можна трактувати як завгодно, вже остаточно всіх заплутали. Учасників злочинного угруповання призначають усім Фейсбуком і затверджують на Ютубі.

Нещодавно звинуватили в отриманні «лівої» зарплати від влади відому волонтерку Марію Берлінську. Що тут почалося! Пригадали їй, що було і чого не було, перебрали спіднє та походження. Протягом кількох днів героїня безпілотного фронту стала «ша…вою» і «жи…кою».

Дівчина зовні трималася спокійно, хоча можна уявити, чого їй це коштувало. Написала лише «все це брехня. Доведіть». І треба ж – виявилося, що це не та Марія! Іншу Марію вже поливають лайном обережніше, хто знає, чи та вона, чи знову не та?

Бризки та осколки від справи «Мідас» розлітаються на всі боки, але для цілісної картини бракує ще 100500 фрагментів. А український народ зовсім як діти: влучили дроноракети в уральський завод – ура нашому ВПК. Не влучили за два дні поспіль – мабуть, гроші вкрали. Який вестибулярний апарат це витримає?