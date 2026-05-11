Для новонароджених

Кіровоградська обласна лікарня отримала потужне підкріплення для відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Завдяки підтримці благодійників медики мають у своєму розпорядженні повний комплекс обладнання, що відповідає найвищим сучасним медичним стандартам. З його допомогою лікарі виходжуватимуть та ефективно лікуватимуть найменших пацієнтів перинатального центру, які опинилися у критичних станах.

Апаратура дозволить медикам діяти швидше та точніше, а головне – ефективно підтримувати життя малюків. Це вагомий крок вперед у якості надання медичної допомоги.

Важливість події засвідчили своєю присутністю президент Асоціації неонатологів України, професор Тетяна Знаменська і начальник обласної воєнної адміністрації Андрій Райкович. Головний лікар обласної лікарні Лариса Андреєва виголосила особливу подяку меценатам – Віталію Кушніру, директору БФ «Заради дитини» та Олексію Ткаченку, президенту РО «Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні»

На черзі – початок масштабного капітального ремонту операційного відділення в обласній лікарні. По суті, це буде новий оперблок на 20 постів. Це стратегічно важливий об’єкт, що дозволить проводити хірургічні втручання будь-якої складності в сучасних та безпечних умовах. Це вкрай важливо як для пацієнтів, так і для хірургів найбільшого медзакладу регіону.