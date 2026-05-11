Березовський, Моцарт, Майборода, Хілобокова

6 травня обласна філармонія відчинила двері ХХIХ-му Всеукраїнському фестивалю камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі». За традицією на слухачів чекав концерт європейської класики та української пісні. Його програма була вибудувана так, щоб показати давній діалог між витонченою європейською музикою та глибоким і щирим українським мелосом.

І почався вечір з «Тоста князя Орловського» з оперети Йогана Штрауса «Летюча миша». Цю партію натхненно і артистично (з бокалом шампанського в руці) виконав соліст Львівської національної філармонії Олександр Зозуля у супроводі лауреата міжнародних конкурсів, піаніста з тієї ж філармонії Сергія Григоренка та камерного оркестру нашої філармонії «Концертіно».

Другим номером звучала симфонія до-мажор Максима Березовського (1745 – 1777). Цей величний твір є частиною творчої спадщини композитора, що тривалий час залишалася забутою. Він був знайдений порівняно недавно американським дослідником українського походження, диригентом Стівеном Фоксом. У цій симфонії композитор поєднав риси раннього класицизму та елементи сентименталізму.

Як відомо, Максим Березовський навчався у Київській духовній академії, потім став співаком придворної капели у Петербурзі. У 1759-60 роках з великим успіхом співав у виставах Оранієнбаумського придворного театру, де був єдиним виконавцем оперних партій не італійцем за походженням. У 1769 році він отримав стипендію від Катерини II для навчання в Італії. Його ім’я викарбуване золотими літерами на мармуровій дошці на стіні Болонської музичної академії другим після Моцарта.

Логічним продовженням теми класицизму стала друга частина Концерту №21 Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні маестро Сергія Григоренка. Він проникливо передав знамените Andante, яке називають одним з найкрасивіших творів композитора. Як зазначають музикознавці, цей твір має мрійливий піднесений характер і вирізняється вишуканою мелодією.

Звичайно, серця слухачів не могла не зачепити пісня на вірші Михайла Старицького «Ніч яка місячна». Під акомпанемент камерного оркестру «Концертіно» її виконав Олександр Зозуля і вдруге отримав від публіки вигуки «Браво!». В його ж виконанні далі пролунала потужна серія популярних українських пісень, таких як «Чорнії брови, карії очі», «Дивлюсь я на небо», «Рідна мати моя», «Два кольори».

А фінал концертної програми знову повернув слухачів до невмирущих композицій Вольфганга Амадея Моцарта – другої частини Концерту №23 та «Дивертисменту».

Велика пошана і подяка адміністрації нашої обласної філармонії за цей чудовий концерт, який безумовно мав арттерапевтичний ефект. Цей вечір був наповнений живою силою музики, що торкається глибин душі, пронизаний звучанням класичних творів та українських пісень, сповнених емоцій і глибокого змісту.

А ще поціновувачі високого музичного мистецтва дізналися, що це був день народження художньої керівниці камерного оркестру «Концертіно», заслуженої діячки мистецтв України Наталії Хілобокової.

Звертаючись до присутніх, директорка департаменту культури та туризму КОВДА Уляна Соколенко сказала таке: «На головній сцені нашої області ми бачили багато відомих митців. І кожний дарував своє мистецтво, яке залишало в душі певний слід кожного з нас. Сьогодні мистецтво особливо важливе, тому що воно лікує, воно об’єднує. Українське мистецтво говорить про нашу ідентичність, про те, що ми є державою, про те, що ми багатовікова країна, яка будує своє майбутнє і впевнено іде вперед. Цього року вже двадцять дев’яті «Травневі музичні зустрічі». Їх незмінним учасником є наш камерний оркестр, який завжди професійно і достатньо емоційно подає кожний витвір як світових, так і українських композиторів. Вже 20 років очолює цей оркестр неймовірно тендітна, талановита людина. Людина, яка присвятила все своє життя музиці та високому мистецтву, Наталія Юріївна Хілобокова».

Уляна Соколенко щиро привітала першу скрипку «Концертіно» з днем народження. Услід за нею добрі слова на адресу колеги сказали оркестранти та вихованці Кропивницького музичного фахового коледжу, де викладає пані Наталія.