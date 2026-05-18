Звичайна надзвичайна подія

Випадок, який стався у гімназії «Інтелект» (31-ша школа) Кропивницького, під час якого підліток завдав іншому ножових поранень, вже обговорили всі бажаючі. Цьому сприяють соцмережі. Навіть винуватих знай­шли. Хоча думки розділилися: винуваті або школа, або родина.

Нагадаємо фабулу: вранці 14 травня між двома учнями 9 класу однієї з шкіл Кропивницького виникла сварка, під час якої підліток завдав іншому ножових поранень. Речниця поліції області Оксана Ковтуненко повідомила, що це сталося у класі перед початком уроку, коли вчителя ще не було.

П’ятнадцятирічного хлопця госпіталізували в дитячу обласну лікарню. У нього два поранення – у спину та живіт.

Попри те, що начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко звернулася до громадськості та медіа з проханням утриматися від поширення неперевіреної інформації, персональних даних дітей та будь-яких оціночних суджень до завершення офіційного розслідування, одразу стало відомо, що мова йде про гімназію «Інтелект».

Заступниця директора з навчально-виховної роботи гімназії Світлана Табальчук в коментарі для «Суспільного» зазначила, що протягом останніх двох років між хлопцями не виникало ніяких конфліктів, «принаймні, ні до батьків, ні до вчителів, ні до класного керівника не зверталася дитина, що по відношенню до неї відбувається булінг». І запевнила, що у школі посилять заходи безпеки. Зокрема, встановлять металодетектор на вході.

Загрози життю пораненого хлопця немає. Дитячий хірург Сергій Правда сказав «Суспільному»: «Поранення в нього не проникаючі, не пошкодили легеню, не проникли в черевну порожнину, не пошкодили кишківник, печінку, селезінку. Тобто це м’які тканини шкіри і підшкірно-жирова клітковина і м’язи».

Тележурналісти поспілкувалися і з матір’ю пораненого хлопця. З її слів, син сам зателефонував їй і розповів про поранення. Сам поранений сказав, що однокласник намагався поцілити в нього ножем тричі: «Він просто позаду мене стояв. Я розвертаюсь – він вже з ножем стоїть. Підбігає до мене і починає: перші два рази не попав, а потім уже попав».

Навколо події неабиякий ажіотаж. Складається враження, що такого в нас ще не було. На жаль, було. На початку березня цього року поблизу торговельного центру по Великій Перспективній між двома підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час інциденту 12-річний хлопець вдарив опонента ножем у спину. 14-річного постраждалого госпіталізували. Тоді так не реагували. Мабуть тому, що це відбулося на вулиці, а не у школі. А значить, винуваті батьки, а не школа.

Важко сказати, хто винен. Нехай розбираються правоохоронці. Але треба враховувати багато факторів. По-перше, пубертатний вік хлопців. Хто переживав це зі своїми синами-підлітками, знає, що найпрестижна освіченість та вихованість батьків не гарантує безхмарного пубертату.

По-друге, вільний доступ до інформації. Подібне тому, що сталося у Кропивницькому, трапляється в інших містах і країнах. Підлітки з різних мотивів підрізають та стріляють у однокласників та вчителів. Всі це бачать. А як реагують – це залежить від психіки, емоційного стану, того самого ментального здоров’я, про яке ми багато говоримо.

По-третє, війна. Це насильство, агресія. На жаль, це перейшло на вулиці міст, які розташовані далеко від лінії зіткнення. Б’ються люди напідпитку, б’ються з представниками ТЦК, здорові лупцюють інвалідів. Хто винен, школа чи родина?

Не хочеться, щоб все завершилося виключно пошуком винного і його покаранням. (А, здається, саме тоді всі заспокояться). Треба шукати запобіжник. І профілактичними бесідами з дітьми в цьому не допомогти.