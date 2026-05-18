Якщо не вистачає стажу для призначення пенсії…

Отримали довідку ОК-5 / ОК-7, і зʼясувалось, що страхового стажу не вистачає для призначення пенсії… Що робити?

У такій ситуації пропонуємо один із варіантів рішення ‒ взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Хто може скористатись цим видом набуття страхового стажу та куди звертатись?

Право мають особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах із роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску. Рекомендуємо звернутись до територіального органу державної податкової служби для укладання відповідного договору.

За які періоди здійснюється сплата та в якому розмірі?

За попередні періоди може бути передбачена одноразова сплата особою (а також за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року).

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (з 01 січня 2026 року вартість такого одного місяця складає 3 804,68 грн). Сплачувати можна і більшу суму, але не більше максимальної величини єдиного внеску ‒ 76 093,60 грн (із розрахунку 20 розмірів мінімальної заробітної плати 8 647,00 грн та розміру єдиного внеску 22 %, помноженого на коефіцієнт 2).

Водночас, якщо особа не готова платити за попередні періоди та наразі не перебуває у трудових відносинах із роботодавцями, не належать до платників єдиного внеску, вона може укласти договір на поточний період.

На який мінімальний термін укладається договір?

Термін договору ‒ не менше одного року з обовʼязковою сплатою єдиного внеску.

Довідково: у поточному році діє 1 440 договорів.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальниця фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області