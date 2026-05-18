Хочемо, але не можемо

У Кропивницькій міській раді відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та спорту. Комісія розглянула електронну петицію «Зупинимо місто на хвилину – заради тих, хто віддали життя». У засіданні взяли участь авторка петиції Ірина Гайдар та представниці ініціативної групи.

Під час обговорення керівники виконавчих органів міської ради поінформували присутніх про заходи, які вже впроваджені у громаді для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України.

Директорка департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради Юлія Вовк зазначила, що відповідно до рішення виконавчого комітету у Кропивницькій громаді щоденно о 09:00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання. У центральній частині міста на цей час призупиняється рух транспорту та пішоходів, а у дні руху траурного кортежу його рух зупиняється на площі Героїв Майдану для проведення церемонії вшанування.

Хвилина мовчання оголошується через гучномовці та аудіосистеми. У закладах освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери та на підприємствах тимчасово зупиняється робота, працівники та відвідувачі вшановують пам’ять полеглих. Щоденно на території міста також забезпечується зупинка автобусів і тролейбусів КП «Електротранс» із відповідним аудіосупроводом.

Окрему увагу під час засідання приділили пропозиціям жителів громади щодо автоматичного переведення світлофорів у режим «червоне світло для всіх», створення централізованої системи звукового оповіщення по всій території міста та залучення до процесу правоохоронних органів.

Як повідомив начальник головного управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко, на балансі підприємства «Міськсвітло» перебуває 68 світлофорних об’єктів. Частина обладнання технічно може працювати в режимі «повсюди червоний», однак у місті відсутня автоматизована система централізованого керування дорожнім рухом, необхідна для синхронного запуску такого режиму. Орієнтовна вартість лише початкового етапу впровадження системи становить близько 2 мільйонів гривень.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Коваленко зазначив, що існуюча система електросирен призначена виключно для подачі сигналу «Увага всім» у разі надзвичайної ситуації та технічно не пристосована для передачі мовної інформації.

Представник патрульної поліції, який був присутній на засіданні, повідомив, що через обмежений людський ресурс правоохоронці наразі не можуть забезпечити перекриття всіх вулиць міста під час хвилини мовчання.

Секретар міської ради Олег Колюка подякував ініціаторкам петиції за активну громадянську позицію та підтримку культури вшанування пам’яті полеглих Героїв.

— Ми дійсно хочемо, щоб усьому місту було видно, що йде хвилина мовчання, щоб у цей момент зупинялися всі процеси. Але наразі бракує технічних можливостей для одночасного впровадження таких рішень по всій території громади, – наголосив Олег Колюка.

Він також зазначив, що подібна проблематика існує і в інших містах України, де повне перекриття руху або централізоване оповіщення поки що технічно неможливі, тому Кропивницький не єдиний в цій проблемі і її вирішення потребує планомірної поступової роботи.

– Станом на зараз ми не можемо одномоментно це все запровадити. Чи будемо ми над цим працювати – звісно! Але основне в цьому процесі – свідомість і розуміння громади! Ми говоримо про добровільний усвідомлений крок громадян – зупинитися і віддати шану загиблим героям. Якщо не буде розуміння громади, які б ми рішення не приймали, вони будуть не ефективними, – наголосив Олег Колюка.

За результатами обговорення члени комісії підтримали електронну петицію та рекомендували передати її на подальше опрацювання виконавчим органам міської ради з урахуванням технічних можливостей.

Відтак міськрада повторно звернеться до торговельних закладів, підприємств та установ усіх форм власності з проханням знайти можливість і ретранслювати сигнал на прилеглих територіях.

Додатково обговорять порядок дій під час оголошення хвилини мовчання і у громадському транспорті. В салонах автобусів і тролейбусів а також на рекламних площах на території міста розмістять додаткові інформаційні матеріали із закликом зупинитися на хвилину і вшанувати пам’ять загиблих українських Героїв.