Незаконне звільнення: що це і як поновитися на роботі

Звільнення є незаконним, якщо воно здійснене без законної підстави або з порушенням вимог законодавства. Тобто як причина звільнення, так і порядок його проведення мають відповідати закону.

Що вважається незаконним звільненням і як діяти для поновлення на роботі — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

У яких випадках звільнення може бути незаконним

Звільнення може бути незаконним, зокрема, якщо:

відсутня законна підстава — наприклад, звільнення за власним бажанням без відповідної заяви працівника

порушено процедуру звільнення — наприклад, не дотримано строки попередження про звільнення, відсутня згода профспілки (якщо вона необхідна) тощо.

порушено гарантії для окремих категорій працівників (вагітних жінок, одиноких матерів, неповнолітніх тощо)

звільнення є дискримінаційним чи репресивним — наприклад, за скаргу на роботодавця.

Перелік має загальний характер і не є вичерпним. У разі сумнівів щодо законності звільнення можна звернутися за роз’ясненням до Державної служби України з питань праці або по консультацію до юристів системи надання безоплатної правничої допомоги.

Звільнення в умовах воєнного стану

Допускається звільнення:

під час лікарняного або відпустки (за винятком відпустки по вагітності та по догляду за дитиною до 3-х років)

без погодження з профспілкою (за винятком звільнення членів органів профспілки)

військовозобов’язаного працівника, якщо він у встановлений строк не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог законодавства (для критично важливих підприємств).

Не можна звільнити за прогул працівника, якщо його робоче місце знаходиться в зоні активних бойових дій і відсутність пов’язана з цими обставинами.

Як діяти у разі незаконного звільнення

Є два способи поновлення на роботі:

досудовий

судовий.

Можна розпочати з досудового врегулювання або одразу звернутися до суду.

Досудове врегулювання

Працівник може звернутися до:

роботодавця — з вимогою добровільно поновити його на роботі

територіального управління Державної служби з питань праці — можуть провести перевірку роботодавця та видати припис про усунення порушень

професійної спілки (у разі її утворення) — можуть представляти інтереси працівника у врегулюванні трудового спору з роботодавцем.

Трудовий спір також може бути врегульовано шляхом медіації. За її результатами сторони можуть зафіксувати досягнуті домовленості у письмовій угоді.

Звернення до суду

У випадку незаконного звільнення працівник може подати позов до суду про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Звернутися до суду потрібно протягом 1 місяця з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення.

Позивачі у справах про поновлення на роботі звільняються від сплати судового збору.

У разі задоволення позову, суд приймає рішення про:

поновлення на роботі

та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи.

Рішення суду про поновлення на роботі підлягає негайному виконанню.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти та які документи потрібно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/