Порушник безладу

Насмішила минулого тижня прокуратура, повідомивши, що у Світловодську затримано першого заступника міського голови за підозрою у грубому порушенні громадського порядку, ще й із застосуванням зброї. Мається на увазі 35-річний Сергій Савич, медик за освітою. Cлужбу в міськраді він поєднує з лікарською практикою – підробляє урологом в ЦРЛ, яку очолював до січня нинішнього року.

Судячи з того, як світловодці відреагували у Фейсбуці на знешкодження «фулігана», у цій громаді не в багатьох повернеться язик, щоб вимовити слово «порядок» у зв’язку з роботою рідної мерії. Й справді, що це за порядок такий, коли депутати припиняють повноваження обраного громадою мера, а той поновлюється на посаді в судовому порядку, але дорогою на роботу отримує військову форму й автомат, а депутати, яким суд – не указ, відправляють його у відставку ще раз, бо його місце зайняте іншим достойником, а той достойник опиняється в буцегарні як підозрюваний у хабарництві, та невдовзі виходить на волю і починає судитися за втрачену посаду, на яку депутати встигли призначити іншого, начебто ще кращого, і раптом виявляється, що серед тих, хто вижив міського голову, назрів серйозний конфлікт і дійшло до застосування зброї, поки що травматичної дії?

За версією правоохоронців, все було так. Минулого тижня до Сергія Савича, першого заступника світловодського голови, в службовий кабінет зайшло четверо чоловіків, стався конфлікт, і володар кабінету застосував пістолет травматичної дії. Двох візитерів поранено.

Савичу інкримінують хуліганство. Хоча на хуліганство його вчинок схожий не більше, ніж на терористичний акт із захопленням повітряного лайнера. Адже (це й першокурсники юрфаків ПТУ знають) хуліганський мотив полягає у неповазі до суспільства, намаганні протиставити себе громадськості. Вважається, що саме цим керуються безсовісні, які справляють нужду в людних місцях.

А Савич, не напоївши ходаків чаєм і застосувавши проти них травмат, керувався, здається, зовсім іншим. У прокурорському повідомленні зазначається, що Савич, перед тим, як обстріляти відвідувачів, побував у кабінеті секретаря міської ради Максима Бакуменка й грубо запропонував йому вимітатися з мерії. Тобто стрілянині передував конфлікт.

Савич цього аніскільки не заперечує. До затримання він поширив у Фейсбуці відеозапис того свого візиту до секретаря – з образами, звинуваченнями в причетності до бандитів і врученням фрукта граната, не тільки багатого на вітаміни, а й символічного. Незадовго до того Савич повідомляв, що виявив вибухівку під власним авто.

Свій гарячий прийом чотирьох відвідувачів – вочевидь, Бакуменкових делегатів, Савич зафільмував також, це відео теж є в Інтернеті. Там видно й чути, як до нього підходять відвідувачі, як він кричить, щоб не наближалися, потім стріляє, як справдешній ковбой, вони ретируються, а він, поки ще не прибула поліція, розказує в прямому ефірі всьому світові, що Світловодськом правлять бандити і тільки він один їх не боїться.

Про те, що звинувачення Савича в хуліганстві – нісенітниця, кажуть і його захисники-адвокати. Мовляв, максимум, що йому можна пред’явити – перевищення необхідної самооборони. До речі, суд визначив стосовно нього мякий запобіжний захід – домашній арешт.

Отже, Савич не дуже схожий хулігана, який розперезався. Заради справедливості зауважу, що не схожий на нього й Бакуменко, навіть тоді, коли розпускав руки (є вирок про заподіяння Бакуменком тілесних ушкоджень опонентові, з яким здибався в мерії). Усе набагато серйозніше.

Як заявляв один світловодський мер, царство йому небесне, місцеві політики відстоюють інтереси потужних бізнесових груп, а тим тісно в невеликому місті. Через це в мерії регулярно відбуваються перевороти. Відправити голову у відставку рішенням депутатської більшості і обкрадати закреслено дбати про громаду з допомогою свого секретаря – звичайнісінька практика у Світловодську протягом останніх двадцяти років. Підпорядкування політики бізнесу запускає швидкісні соціальні ліфти: шоумен запросто стає мером, сантехнік – секретарем ради, таксист – керівником комунального медзакладу.

Розповідаючи про бандитів, які керують містом, Сергій Савич підтверджує теорію про залежність місцевого політикуму від бізнесу. Називає себе ветераном. Мабуть, тому й одягається в мілітарне. Подейкують, Савич, працюючи в ЦРЛ головним лікарем, робив ранкові обходи в супроводі охоронців. В Інтернеті є фото 2022 року, на яких новоспечений керівник лікарні Савич – у бронежилеті.

До речі, ЦРЛ у світловодській політиці належить сакральне місце. Саме вона останнім часом постачає раду найціннішими кадрами. До служби в міськраді Савич очолював цей медзаклад, туди ж працевлаштував логістом Бакуменка, теперішнього свого ворога. Звідти Бакуменко й перейшов у раду на посаду секретаря. А Роман Домбровський, попередній секретар, став фігурантом кримінального провадження саме у зв’язку з постачанням цій лікарні діагностичного обладнання.

Нагадаю, затримали Домбровського, тоді ще секретаря ради, у його ж гаражі 13 березня нинішнього року, звідти вилучили 71 тисячу гривень. Згідно з висунутою Домбровському підозрою, ця жалюгідна 71 тисяча – винагорода за те, що не перешкоджав у фінансуванні потреб ЦРЛ.

Варто зауважити, приніс ці гроші в гараж Домбровського не представник компанії, яка постачає обладнання, а Сергій Савич, колишній керівник ЦРЛ. Згідно з підозрою, перемовини про «відкати» він з Домброським почав ще в листопаді 2025 року, коли очолював лікарню.

Отже, з підозри Домбровському випливає: Савич так переймався комунальною лікарнею, що з власної кишені дав хабаря чиновникові за її бюджетне фінансування. Ну ви таке бачили?

Віктор Іваненко, «УЦ».