Нардеп Олена Шуляк: Наступного року держава виділяє більше грошей на ветеранську політику, ніж у 2025-му

РОС

Наступного року українська влада збільшує фінансування ветеранської політики – нардеп Олена Шуляк

У державному бюджеті на 2026 рік, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, передбачено майже 19 млрд грн на ветеранську політику. Це на 6,3 млрд грн більше, ніж на цей рік, повідомляють у політичній партії “Слуга Народу”.

“Ветеранська політика сьогодні є одним із ключових напрямів, на яких зосереджена увага Президента України Володимира Зеленського, Першої леді Олени Зеленської, Офісу Президента, уряду, парламенту та нашої політичної сили “Слуга Народу”. Українські воїни потребують не декларацій, а реальних рішень, конкретних інструментів і нових можливостей. Кожен ветеран має отримати шанс реалізувати себе. Інвестиції в повернення ветеранів до повноцінного життя – це вклад у майбутнє держави: кожна гривня, спрямована на підтримку наших захисників, працює на економіку. Саме тому влада системно створює умови для якісної адаптації, ефективної реабілітації, професійного зростання та добробуту кожного ветерана і кожної ветеранки”, – зазначає голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

У політичній силі додають, що серед пріоритетів ветеранської політики на наступний рік – житло, лікування, реабілітація, перекваліфікація, розвиток ветеранських просторів.

Зокрема 5,7 млрд грн спрямують на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю І та ІІ групи. Сума зросла на 1,7 млрд грн, порівняно з 2025 роком. На заходи підтримки ветеранів, зокрема психологічну допомогу, професійну адаптацію, спортивні програми та впровадження нових напрямів – переобладнання авто, лікування опіків, паліативний догляд та адаптацію ветеранів, які втратили зір, – закладено 4 млрд грн.

Значна частин фінансування в 2026 році, зазначають у “Слузі Народу”, піде на реабілітацію та підтримку військових, зокрема на розвиток системи супроводу ветеранів і розширення мережі ветеранських просторів. Так, на підтримку фахівців із супроводу ветеранів – ключової ланки в отриманні державних послуг – закладено 2,9 млрд грн, що майже на 1 млрд грн більше. Розвиток мережі ветеранських просторів також отримає додаткові ресурси: у 2026 році на них передбачено 1,1 млрд грн (+0,6 млрд грн).

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, в державному бюджеті на 2026 рік передбачена значна підтримка медичного кадрового потенціалу. Як і цього року, в 2026-му продовжаться виплати по 200 тис. грн для молодих лікарів, які завершать інтернатуру та працюватимуть у сільській місцевості або у прифронтових районах.