Як отримувачам пільг оновити особисті дані?

Особи, яким виплачуються державні виплати, зобов’язані повідомити уповноважений орган про зміну персональних даних усіх членів сім’ї, у тому числі і неповнолітніх дітей.

Строк подання інформації про зміни

У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування інформації про пільговиків, включеної до Реєстру осіб, які мають право на пільги, пільговик або його законний представник, дієздатний повнолітній член сімʼї пільговика, на якого поширюються пільги, повідомляє про це протягом 30 календарних днів органу Пенсійного фонду України.

Чому важливо оновлювати персональні дані?

При визначенні права на призначення пільг на житлово-комунальні послуги Пенсійний фонд України проводить перевірку персональних даних на підставі електронного обміну з Реєстром осіб, які мають право на пільги, Державною податковою службою, Державною міграційною службою України, Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Реєстром застрахованих осіб.

Проте є випадки, коли на запити Пенсійного фонду України надходить інформація про невідповідність персональних даних заявників та членів їх сімей, а саме:

– зміна або невідповідність у написанні прізвища, імені, по батькові;

– заміна чи отримання нового паспорта, в тому числі дитиною, у звʼязку з досягненням 14-річного віку;

– отримання / відмова від реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

– отримання пільгового посвідчення на змінене прізвище (у разі реєстрації чи розірвання шлюбу);

– отримання дублікатів будь-яких документів, що потребують коригування інформації, включеної до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Тому для утримання даних в актуальному стані та стабільного отримання пільг обов’язково необхідно повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміну в особистих даних пільговика та усіх членів сім’ї.

Способи звернення

Подати заяви до Реєстру застрахованих осіб та Реєстру осіб, що мають право на пільги, а в разі необхідності заяву на перерахунок державної виплати, з необхідними документами можна:

– у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

– через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

– через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

– направивши документи поштою на адресу Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (вул. Соборна, 7А, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25605);

– онлайн ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фондˮ або через портал “Діяˮ.

Антоніна МАРЧЕНКО, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу надання пільг управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області