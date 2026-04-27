Хвора дитина?

Співробітники СБУ та Національна поліція затримали неповнолітнього мешканця Олександрії, який, за даними слідства, готувався вчинити терористичний акт у навчальному закладі.

Йдеться про 15-річного учня 10-го класу місцевого ліцею, який завчасно підшукував компоненти та виготовив саморобний вибуховий пристрій. Усе необхідне він замовляв через інтернет та отримував у поштових відділеннях, після чого збирав вибухову суміш.

Зафіксовано, що підозрюваний неодноразово проводив випробування пристрою, зокрема на відкритій місцевості, та надсилав відео процесу виготовлення і тестування сторонній особі через месенджер.

Окремо слідством встановлюється мотив його дій. За попередніми даними, хлопець не лише усвідомлював можливі наслідки, а й прагнув отримати емоційне задоволення від страху, болю та страждань інших людей – фактично хотів насолоджуватися стражданнями своїх однолітків.

У подальшому він висловив намір, в одному з меседжерів, здійснити вибух у приміщенні їдальні ліцею, що створювало реальну загрозу для життя та здоров’я великої кількості осіб. Під час обшуку у нього вилучено вже готовий саморобний вибуховий пристрій.

Крім того, він планував взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб самостійно добити уцілілих.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено саморобний вибуховий пристрій (СВП), складові для його виготовлення, рушницю, а також комп’ютер та смартфон із доказами підготовки до злочину.

Прокурорами підготовлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дії підлітка кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КК України – підготувка до вчинення терористичного акту. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.