Доплата до мінімального страхового внеску за минулий період: хто може скористатися, розмір та способи звернення

Доплата до мінімального страхового внеску за минулий період ‒ один з альтернативних способів набуття страхового стажу у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо не вистачає стажу для призначення пенсії.

Хто може скористатись цим видом набуття страхового стажу?

Застраховані особи, які офіційно працювали / працюють, але за певний період їх страховий внесок до Пенсійного фонду України склав менший за мінімальний (нормативне регулювання стаття 24 Закону України “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 N 1058).

Способи звернення

Якщо ви обираєте цей варіант, то маєте з цього питання особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або дистанційно ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та подати заяву.

Важливі деталі:

– доплата здійснюється, починаючи з 01 січня 2004 року, та виключно за ті місяці, в яких є нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків;

– доплата розраховується з мінімальної заробітної плати на дату її здійснення;

– мінімальна заробітна плата визначається Законом України “Про державний бюджет України”. Наразі з 01 січня 2026 року її розмір становить 8 647,00 грн, мінімальний страховий внесок складає 1 902,34 грн (мінімальна заробітна плата 8647,00 грн х 22 %).

Як діяти?

Особа на підставі отриманого розрахунку самостійно визначається щодо доцільності здійснення доплати та особисто подає до органів Пенсійного фонду України відомості про суми доплати.

Форми заяви, розрахунку та звіту регулюються Інструкцією “Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року за № 21-1 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 64/8663.

До відома: в поточному році з заявами звернулось 43 особи, здійснили доплату 34 особи, які сплатили 457,0 тис. грн.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальниця фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області