ДПС напрацювала законопроєкт про податкову медіацію: частину спорів бізнес і податкова зможуть вирішувати без суду

Державна податкова служба України напрацювала законопроєкт про податкову медіацію. Частину спорів бізнес і податкова зможуть вирішувати без суду. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух під час X Міжнародного форуму «Медіація і Право».

За її словами, проєкт напрацьований за консультаційної підтримки Української академії медіації. Найближчим часом він буде переданий до Мінфіну.

Необхідність запровадження нового інструменту підтверджує і статистика. Наразі в судах перебуває близько 65 тисяч податкових спорів, а щороку ДПС розглядає від 10 до 13 тисяч скарг у межах адміністративного оскарження.

Законопроєкт передбачає:

– можливість врегулювати спір поза судом за участю незалежного медіатора;

– добровільність процесу для обох сторін;

– конфіденційність процесу та пошук рішення, яке буде прийнятним для платника та податкової;

– запровадження обов’язкової до виконання угоди в разі досягнення компромісу між сторонами;

– якщо компроміс не досягнутий – платник має право звернутися до суду або продовжити адміністративне оскарження.

При цьому медіація не замінюватиме адміністративне чи судове оскарження, а стане додатковою можливістю для бізнесу.

«До речі, ідея закріпити це законодавчо виникла після успішного пілотного проєкту, реалізованого спільно з Радою бізнес-омбудсмена. Ми розглянули кілька складних спорів за участю великих платників податків. У результаті сторони змогли врегулювати розбіжності без звернення до суду», – сказала очільниця ДПС.

Вона зазначила, що не кожен податковий спір має закінчуватися в суді, бо це втрата часу і ресурсів як для держави, так і для платника.

«Діалог між державою та бізнесом – це той шлях, який вже давно довів свою ефективність. Варто лише мати бажання знайти рішення», – додала Леся Карнаух.