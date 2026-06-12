Дитина їде до табору чи в подорож: що потрібно знати батькам

У період літніх канікул багато дітей вирушають до таборів, на екскурсії, у подорожі або в гості до родичів. Щоб така поїздка була не лише цікавою, а й безпечною, важливо заздалегідь перевірити організаторів та подбати про документи.

Юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД) підготували чеклист для батьків.

З якого віку діти можуть подорожувати самостійно

Залежить від того, куди дитина їде — в межах країни чи за кордон.

У межах України діти можуть самостійно подорожувати з 14 років. Молодші можуть пересуватись країною лише у супроводі дорослої людини, яка відповідає за безпеку дитини. Це може бути не лише один з батьків, але й інші родичі, вчителі, тренери тощо.

Якщо поїздка за кордон, то без супроводу дорослих діти можуть перетинати державний кордон з 16 років.

До 16 років дитину, окрім батьків, може супроводжувати хтось із родичів: дідусь чи бабуся, повнолітні сестра чи брат, а також інша людина, уповноважена одним з батьків. У дорослого, крім власного закордонного паспорта, має бути при собі:

документ, який підтверджує родинні зв’язки з дитиною

дозвіл батьків, який має бути завірений органом опіки та піклування.

Поїздки до таборів за кордон у складі організованої групи

Організовані поїздки, це не те саме, що приватна подорож із батьками чи поїздка до родичів. Такі поїздки регулюються окремим порядком та мають свої особливості, на які треба звернути увагу.

Під час дії воєнного стану для таких поїздок обов’язково потрібна згода Державної служби у справах дітей.

Організована поїздка має чіткі критерії:

група від двох та більше дітей віком від 7 до 18 років мета — оздоровлення чи відпочинок

маршрут та програма перебування попередньо визначені та затверджені.

Організатором може бути

підрозділ з питань соціального захисту населення обласної держадміністрації

підприємства, установи, організації, в тому числі благодійні та громадські. Однак їхніми установчими документами має бути передбачено здійснення або сприяння організації таких поїздок.

Хто має супроводжувати дітей

Обов’язково має бути керівник групи. Це може бути людина:

віком від 25 років

з освітою за спеціальністю «педагог» або іншою, що передбачає роботу з дітьми

яка має не менше ніж 3 роки досвіду роботи з дітьми або досвід супроводження груп дітей.

Кількість супроводжуючих залежить від кількості дітей — 1 супроводжуючий на 15 дітей. Якщо подорож літаком — то 1 на 25 дітей.

Організатор поїздки або сторона, яка приймає дітей, зобов’язані забезпечити дітей супроводом перекладача на весь період подорожі за кордоном.

Що варто зробити перед поїздкою дитини: чекліст для батьків

З’ясуйте, хто організатор. Перевірте документи, зокрема уточніть наявність відповідних КВЕДів (види економічної діяльності, що підтверджують право організовувати подібні заходи), та наявність в установчих документах здійснення або сприяння організації таких поїздок.

Укладіть договір. Уважно ознайомтеся із його умовами, вимагайте договір українською мовою, навіть якщо це іноземна організація.

Дізнайтесь про умови безпеки. Наприклад, чи є у таборі чи групі медичний працівник, охорона, відповідальні дорослі. Чи проходили працівники інструктажі з безпеки (наприклад, з надання першої допомоги).

Подбайте про документи:

переконайтеся, що в дитини є всі необхідні документи (паспорт або свідоцтво про народження, медична довідка тощо)

зробіть копії всіх важливих документів — залиште собі та дайте дитині з собою.

Налагодьте зв’язок:

домовтеся із дитиною про регулярний зв’язок

збережіть контакти організаторів, супроводжуючих, адміністрації табору

залиште дитині важливі контакти: ваші, родичів, адміністрації табору, супроводжуючих. Якщо дитина їде за кордон — додайте контакти консульських установ країни перебування.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти та які документи потрібно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це діти, ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/