Хай живе секретаріат!

Не встиг новообраний секретар Світловодської міської ради Максим Бакуменко звикнути до повноважень, як його попередник Роман Домбровський заходився судитися за втрачену посаду. У Кіровоградському окружному адміністративному суді минулого тижня відкрито провадження за позовом Домбровського до Світловодської міської ради, він просить поновлення на роботі як незаконно звільненого.

Роман Домбровський працював секретарем з травня минулого року, фактично виконував мерські обов’язки. Йому довірили цей пост депутати, достроково відправивши у відставку Андрія Маліцького, якого міським головою обрала громада. Депутати закидали Маліцькому і неефективне управління, і незаконні звільнення чиновників, навіть покриття корупції. А він одразу поскаржився на незаконне звільнення, і в лютому нинішнього року Кіровоградський окружний адміністративний суд поновив його міським головою. Щоправда, до кабінету Маліцький не дійшов – депутати звільнили його ще раз. А ТЦК терміново мобілізував до війська.

Поки опоненти Маліцького радувалися, що він не уник священного обов’язку, в буцегарні опинився Домбровський. У березні його затримала СБУ як підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Йдеться про 71 тисячу гривень, яку Домбровський начебто узяв як відкат від постачальника обладнання для комунальної лікарні.

У холодній Домбровський просидів зовсім недовго – знайшлися добрі люди, внесли заставу, мільйон гривень у Світловодську – не гроші. Продовжити працювати на благо громади Домбровському не дали вчорашні соратники. Хутко зібралися й дружно припинили його секретарські повноваження.

Звільнене місце зайняв Максим Бакуменко. Про обрання його секретарем ради на її сайті повідомлено з неабиякою радістю: «Рішуче кадрове рішення у Світловодську: громада отримала нового секретаря». І от Домбровський вирішив цю радість зіпсувати.

Якщо судова справа за його позовом виявиться такою самою складною, як у випадку з Маліцьким, рішення іменем України появиться приблизно через рік. Цілком можливо, Домбровського теж поновлять. Якщо, звісно, до того часу не посадять. А що робити з Бакуменком? Не звільняти ж людину тільки через те, що якийсь там суд визнав рішення депутатів незаконним.

А як вам така ідея: поки Маліцький служить, дати можливість працювати секретарями одночасно і Бакуменку, і Домбровському? Місця в кабінеті вистачить, грошей у бюджеті – і поготів. Пропонуємо назвати їхній дует секретарітом.

Віктор Іваненко, «УЦ».