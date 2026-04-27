107 питань порядку денного

23 квітня відбулося 43-тє засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради.

Перед початком засідання Подяку Кропивницькій міській раді за фінансову підтримку від бойового підрозділу ЗСУ і бойовий прапор вручив командир відділення інженерних НРК загону 2.2.3. 159 Окремої механізованої бригади Дмитро Семенюк. Військовослужбовець зазначив, що його бойовий підрозділ вдячний міській владі за зміцнення матеріально-технічної бази бригади і, зокрема, за фінансову допомогу на придбання універсальної системи керування наземними роботизованими комплексами, які допомагають забезпечувати безперервний зв’язок операторам бойових машин.

Згідно з Указом Президента України за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» кропивничанкам Світлані Ліфер та Тамарі Підхлібній, які виховують по п’ятеро дітей. Посвідчення та нагрудні знаки «Мати-героїня» жінкам вручив секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка.

Одним із перших питань порядку денного сесії депутати розглянули внесення змін до бюджету Кропивницької територіальної громади.

За інформацією начальниці фінансового управління міської ради Любові Бочкової, прийнятим рішенням депутати залучили до бюджету громади міжбюджетні трансферти з державного та обласного бюджетів на суму 64,3 мільйона гривень, а саме: 1,6 мільйона гривень на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; 30,8 мільйона гривень – на придбання обладнання та капремонт їдалень (харчоблоків); 4,1 мільйона гривень – на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

3,3 мільйона гривень виділили на формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та ВПО, 24,5 мільйона гривень – на облаштування укриття у Ліцеї «Центральний».

За пропозиціям головних розпорядників з бюджету громади виділені додаткові кошти:

Головному управлінню житлово-комунального господарства – 8 мільйонів гривень, у тому числі 3 мільйони гривень на заходи з благоустрою кладовищ, 2,5 мільйона гривень – на придбання спецтранспорту для КП «Ритуальна служба» та 2,5 мільйона гривень – на співфінансування проєкту «Реконструкція водогону вздовж кільцевої дороги м.Кропивницького для забезпечення водопостачання споживачів с. Сонячне Первозванівської сільської ради та мкр Завадівка м. Кропивницький».

5 мільйонів гривень виділили КП «Електротранс» для забезпечення безперебійної роботи міського комунального транспорту; 3,7 мільйона гривень передбачили на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій громадян; 2,4 мільйона гривень на придбання обладнання та проведення поточних ремонтів у медичних закладах міста.

Також депутати затвердили Положення про проведення консультацій з громадськістю Кропивницькою міською радою та її виконавчими органами, погодили підписання Меморандуму про співробітництво Кропивницької територіальної громади з Сумською громадою у формі партнерства та прийняли ряд рішень важливих для забезпечення життєдіяльності громади.

У Кропивницькому ще дві вулиці назвали на честь Героїв України.

Відповідно до рішення міської ради вулицю Мінську перейменували на вулицю Дмитра Шилова, а вулицю Прирічну – на вулицю Віталія Харченка. Всього депутати розглянули 107 питань порядку денного.