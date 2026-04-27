Замість скрипки – автомат

Талановитий скрипаль з консерваторською освітою, викладач музичної школи №1 імені Нейгауза, інструменталіст камерного оркестру «Концертіно», гурту «Анатомія стихій», оркестру в театрі, учасник багатьох творчих проєктів, в тому числі благодійних, Олександр Романченко мобілізований. На жаль, не у цивілізований, не у правовий, не у людський спосіб.

Зранку 17 квітня Олександр їхав на власному авто на уроки в музичну школу. По дорозі його блокували дві поліцейські машини. Запитали документи й запропонували два варіанти подальших дій: або його силоміць везуть у ТЦК для уточнення даних, або він їде сам. Обрав другий. До нього в салон сів працівник ТЦК, поїхали. Ворота обласного військкомату зачинилися, телефон забрали, не давши змоги попередити музичну школу, що викладача на уроках не буде, і сповістити дружину про те, що відбувається.

Далі направили на ВЛК. Вже всім відомо, що в ТЦК цю комісію проходять за пів години. Так було і з 56-річним Олександром. Вмовив все-таки дати йому телефон. Дали ненадовго, встиг лише написати дружині, де він.

Євгенія поїхала до ТЦК. Запитала, де чоловік. Сказали, що пройшов ВЛК, придатний до служби, чекає визначення місця служби. Жінці сказали, що приблизно о шостій вечора буде відомо, куди везуть її чоловіка, порадили їхати додому і зібрати йому речі. Щойно вийшла, відчинилися ворота, виїхало авто, зупинилося, водій покликав Євгенію. Підійшла, побачила свого чоловіка на задньому сидінні. Той віддав ключі від своєї машини. Куди його везли – не знав. Близько сьомої вечора повідомив, що він у Первомайську в частині.

Від Євгенії вимагали, щоб надіслала паспорт і код чоловіка, тому що при собі з документів в нього було лише водійське посвідчення. Довго вагалася, але таки надіслала копії. Наступного дня Олександр повідомив, що йому присвоїли військову спеціальність «водій». Це була субота. У неділю видали військову форму і автомат. Що буде далі – не знає.

Олександр надіслав дружині копію довідки про проходження ВЛК. Виявилося, що комісію скрипаль пройшов у Вільшанці. А ще виявилося, що наказ про мобілізацію Романченка був підписаний майором з нерозбірливо написаним прізвищем ще 13 квітня.

Музикант, мобілізований у дикий спосіб, жодного документа не підписував. Його паспорта в частині немає. Відомо, що його та ще одного чоловіка «кудись повезли» з Первомайська…

Коли в соцмережах почали з’являтися відео «бусифікації», більшість громадян були на боці ТЦК – комусь же треба захищати країну. Через деякий час думки розділилися навпіл. Зараз дії працівників ТЦК засуджуються більшістю українців. Ну не можна викрадати людей! Не можна так з ними поводитися! До речі, з цим погоджуються і бійці, що на фронті.

Євгенія Борисова – спеціально для «УЦ».