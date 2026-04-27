Майже 3 тисячі ліцензій втратять підприємці – порушники вимог до мінімальної зарплати у сфері роздрібної торгівлі підакцизними товарами

Порушники вимог до мінімальної зарплати у сфері роздрібної торгівлі підакцизними товарами ризикують втратити 3 тисячі ліцензій.

Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

З жовтня 2025 року для бізнесу, який в роздріб торгує алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет, встановлені чіткі вимоги щодо рівня мінімальної зарплати:

– для ліцензіатів у межах та за 50 км від обласних центрів:

2 розміри мінімальної заробітної плати (у 2025 році – 16 тис. грн, у 2026 році – 17 294 грн),

– для ліцензіатів поза цими межами та з площею торговельних залів менше 500 метрів квадратних:

1,5 розміри мінімальної заробітної плати (у 2025 році – 12 тис. грн, у 2026 році – 12 970,5 грн).

Порушники цих вимог можуть втратити ліцензії.

«ДПС постійно моніторить чи дотримується бізнес цих вимог. У лютому – березні 2026 року підтверджено ризики одразу у майже 6,6 тисячі суб’єктів господарювання. Три місяці поспіль вони ігнорували встановлені вимоги. А це пряма підстава для припинення дії ліцензії», – зазначила очільниця ДПС.

Що зробила Державна податкова служба:

– вже провели 1,5 тис. фактичних перевірок,

– перевірили 23 % ліцензіатів із підтвердженими ризиками,

– припинили або в процесі припинення дії понад 2,9 тис. ліцензій.

До речі проблема із зарплатами – не єдине порушення, які ДПС виявила.

«Фіксуємо і інші стандартні порушення: продаж підакцизних товарів без акцизних марок або з підробками, порушення встановлених цін, невидача фіскальних чеків і робота без РРО/ПРРО. Порушники оштрафовані майже на 17 млн грн», – додала Леся Карнаух.

До речі, ті підприємці, які не готові були до нових правил, вже пішли з ринку. Кількість ліцензіатів зменшилася на 3 тисячі – з 56,1 тис. до 52,9 тис.

На 8 тисяч зменшилася і кількість ліцензій – з 167,2 тис. до 158,6 тисячі.

«Постійна комунікація ДПС з бізнесом має позитивний результат – бізнес дотримується встановлених вимог. Працювати прозоро та чесно, сплачувати реальну зарплату набагато вигідніше, ніж ризикувати ліцензією», – додала очільниця ДПС.