Відкриваємо ТОВ у Києві без черг та нервів

Запуск бізнесу починається не з оренди офісу чи закупівлі меблів, а з вибору юридичної форми. ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) залишається золотим стандартом для масштабування. Це інструмент, який дозволяє залучати інвестиції, розподіляти частки між партнерами та захищати особисте майно.
Чому ТОВ, а не ФОП
Головна перевага — обмежена відповідальність. Засновник ТОВ ризикує лише своєю часткою у статутному капіталі. Якщо компанія накопичить борги, кредитори не прийдуть за вашою квартирою чи авто. У випадку з ФОП ситуація зворотна: підприємець відповідає всім майном, навіть тим, що не використовується у бізнесі.
Другий фактор — репутація. Великі гравці та міжнародні контрагенти неохоче працюють із ФОП. ТОВ виглядає як повноцінний гравець ринку з прозорою структурою управління. Це обов’язкова умова для участі у тендерах та отримання ліцензій на певні види діяльності.
Статутний капітал: цифри та сенси
Закон не встановлює мінімального порогу для статутного капіталу. Ви можете зареєструвати компанію з 1 гривнею. Але це стратегічна помилка.
- Банківський скоринг: Банки оцінюють капітал при відкритті рахунків та видачі кредитів. Мізерна сума — маркер фіктивності.
- Операційні витрати: На старті компанії потрібні гроші на оренду, софт та зарплати. Внески до капіталу — це легальний спосіб наповнити рахунок без податкових наслідків.
Оптимальний варіант: розрахуйте витрати на перші три місяці роботи та зафіксуйте цю суму як статутний капітал. Сформувати його можна протягом шести місяців після реєстрації.
Статут: пастка «типового документа»
Більшість підприємців використовують модельний статут або завантажують перший ліпший шаблон з мережі. Це працює, поки в бізнесі все спокійно. Проблеми починаються при конфліктах між партнерами.
Що варто прописати індивідуально:
Що варто прописати індивідуально:
- Порядок виходу учасника: Як саме оцінюється частка? Хто має пріоритетне право викупу?
- Повноваження директора: На які суми він може підписувати контракти без згоди зборів? Обмежте ліміт, наприклад, 100 000 грн. Все, що вище — лише через протокол зборів.
- Виплата дивідендів: Раз на квартал чи раз на рік? Це знімає питання «де мої гроші» у майбутньому.
Реєстрація за 10 хвилин
Сьогодні реєстрація ТОВ у Києві через «Дію» займає мінімум часу. Вам потрібні лише КЕП (електронний підпис) та чітке розуміння КВЕДів.
- КВЕДи: Обирайте один основний вид діяльності та 3–5 додаткових. Не намагайтеся вписати все — це привертає зайву увагу податкової.
- Система оподаткування: Обирайте одразу. Спрощена система (5% від обороту) підходить для сервісних компаній. Загальна система з ПДВ — для тих, хто працює з великим бізнесом та займається торгівлею.
Управління та контроль
Директор — це найманий менеджер, навіть якщо він є єдиним власником. Розділяйте ролі.
- Загальні збори: Вищий орган. Вирішують питання стратегії, зміни капіталу та розподілу прибутку.
- Виконавчий орган: Директор або дирекція. Займаються щоденною операційкою.
Якщо у вас є партнери, укладіть корпоративний договір. Це документ, який регулює, як ви будете голосувати з ключових питань та що робити, якщо погляди на розвиток розійдуться. Статут бачать усі, корпоративний договір — конфіденційний.
Податки та звітність
ТОВ вимагає професійного бухгалтера. Це не ФОП, де можна раз на квартал подати звіт самостійно через кабінет платника податків.
- ПДВ: Якщо оборот за останні 12 місяців перевищив 1 млн грн, реєстрація платником ПДВ обов’язкова.
- Податок на прибуток: 18% від чистого прибутку на загальній системі.
Коли переходити на ТОВ
Не створюйте ТОВ «на виріст», якщо ви працюєте соло і ваш оборот не перевищує ліміти ФОП 3-ї групи (близько 8 млн грн на рік). Переходьте до юридичної особи, коли:
- З’являються партнери та потреба юридично закріпити частки.
- Потрібні зовнішні інвестиції.
- Клієнти вимагають роботу з ПДВ.
- Ризики бізнесу (наприклад, у виробництві) можуть загрожувати особистим активам.
ТОВ — це фундамент. Чим чіткіше ви пропишете правила гри на старті, тим менше шансів, що юридичні нюанси зупинять ваш ріст у майбутньому.
