Відкриваємо ТОВ у Києві без черг та нервів

Запуск бізнесу починається не з оренди офісу чи закупівлі меблів, а з вибору юридичної форми. ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) залишається золотим стандартом для масштабування. Це інструмент, який дозволяє залучати інвестиції, розподіляти частки між партнерами та захищати особисте майно.

Чому ТОВ, а не ФОП

Головна перевага — обмежена відповідальність. Засновник ТОВ ризикує лише своєю часткою у статутному капіталі. Якщо компанія накопичить борги, кредитори не прийдуть за вашою квартирою чи авто. У випадку з ФОП ситуація зворотна: підприємець відповідає всім майном, навіть тим, що не використовується у бізнесі.

Другий фактор — репутація. Великі гравці та міжнародні контрагенти неохоче працюють із ФОП. ТОВ виглядає як повноцінний гравець ринку з прозорою структурою управління. Це обов’язкова умова для участі у тендерах та отримання ліцензій на певні види діяльності.

Статутний капітал: цифри та сенси

Закон не встановлює мінімального порогу для статутного капіталу. Ви можете зареєструвати компанію з 1 гривнею. Але це стратегічна помилка.

Банківський скоринг: Банки оцінюють капітал при відкритті рахунків та видачі кредитів. Мізерна сума — маркер фіктивності.

Банки оцінюють капітал при відкритті рахунків та видачі кредитів. Мізерна сума — маркер фіктивності. Операційні витрати: На старті компанії потрібні гроші на оренду, софт та зарплати. Внески до капіталу — це легальний спосіб наповнити рахунок без податкових наслідків.

Оптимальний варіант: розрахуйте витрати на перші три місяці роботи та зафіксуйте цю суму як статутний капітал. Сформувати його можна протягом шести місяців після реєстрації.

Статут: пастка «типового документа»

Більшість підприємців використовують модельний статут або завантажують перший ліпший шаблон з мережі. Це працює, поки в бізнесі все спокійно. Проблеми починаються при конфліктах між партнерами.

Що варто прописати індивідуально:

Що варто прописати індивідуально:

Порядок виходу учасника: Як саме оцінюється частка? Хто має пріоритетне право викупу? Повноваження директора: На які суми він може підписувати контракти без згоди зборів? Обмежте ліміт, наприклад, 100 000 грн. Все, що вище — лише через протокол зборів. Виплата дивідендів: Раз на квартал чи раз на рік? Це знімає питання «де мої гроші» у майбутньому.

Реєстрація за 10 хвилин

Сьогодні реєстрація ТОВ у Києві через «Дію» займає мінімум часу. Вам потрібні лише КЕП (електронний підпис) та чітке розуміння КВЕДів.

КВЕДи: Обирайте один основний вид діяльності та 3–5 додаткових. Не намагайтеся вписати все — це привертає зайву увагу податкової.

Обирайте один основний вид діяльності та 3–5 додаткових. Не намагайтеся вписати все — це привертає зайву увагу податкової. Система оподаткування: Обирайте одразу. Спрощена система (5% від обороту) підходить для сервісних компаній. Загальна система з ПДВ — для тих, хто працює з великим бізнесом та займається торгівлею.

Управління та контроль

Директор — це найманий менеджер, навіть якщо він є єдиним власником. Розділяйте ролі.

Загальні збори: Вищий орган. Вирішують питання стратегії, зміни капіталу та розподілу прибутку.

Вищий орган. Вирішують питання стратегії, зміни капіталу та розподілу прибутку. Виконавчий орган: Директор або дирекція. Займаються щоденною операційкою.

Якщо у вас є партнери, укладіть корпоративний договір. Це документ, який регулює, як ви будете голосувати з ключових питань та що робити, якщо погляди на розвиток розійдуться. Статут бачать усі, корпоративний договір — конфіденційний.

Податки та звітність

ТОВ вимагає професійного бухгалтера. Це не ФОП, де можна раз на квартал подати звіт самостійно через кабінет платника податків.

ПДВ: Якщо оборот за останні 12 місяців перевищив 1 млн грн, реєстрація платником ПДВ обов’язкова.

Якщо оборот за останні 12 місяців перевищив 1 млн грн, реєстрація платником ПДВ обов’язкова. Податок на прибуток: 18% від чистого прибутку на загальній системі.

Коли переходити на ТОВ

Не створюйте ТОВ «на виріст», якщо ви працюєте соло і ваш оборот не перевищує ліміти ФОП 3-ї групи (близько 8 млн грн на рік). Переходьте до юридичної особи, коли:

З’являються партнери та потреба юридично закріпити частки. Потрібні зовнішні інвестиції. Клієнти вимагають роботу з ПДВ. Ризики бізнесу (наприклад, у виробництві) можуть загрожувати особистим активам.

ТОВ — це фундамент. Чим чіткіше ви пропишете правила гри на старті, тим менше шансів, що юридичні нюанси зупинять ваш ріст у майбутньому.