Визнання людини недієздатною: коли й чому це може бути необхідно

Деякі люди через психічні хвороби не можуть усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Для вчинення дій від імені таких людей та захисту їх прав існує механізм визнання людини недієздатною.

В яких випадках це можливо і як відбувається процедура — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Коли людина може бути визнана недієздатною

Якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Для цього мають бути достатні підстави та докази (експертиза, медичний висновок, показання свідків тощо).

Визнати людину недієздатною може лише суд.

Хто може подати заяву до суду щодо визнання людини недієздатною

Члени сім’ї

Близькі родичі, незалежно від їх спільного проживання

Орган опіки та піклування

Заклад з надання психіатричної допомоги.

Чи стягується судовий збір

Ні. Але якщо суд встановить, що заявник діяв недобросовісно і безпідставно — з нього стягуються всі судові витрати.

Які особливості розгляду таких справ

Людей, стосовно яких суд розглядає справу про визнання недієздатною, обов’язково має представляти адвокат. Він стежитиме, щоб права людини не були порушені.

Держава гарантує безоплатні послуги адвоката таким клієнтам, призначає фахівця система надання БПД. Цій людині чи члену її родини самостійно звертатися для цього нікуди не потрібно, існує спеціальна процедура.

Відколи людина буде вважатися недієздатною

З моменту набрання законної сили рішенням суду. Суд може визначити, з якого дня людина вважатиметься недієздатною, якщо це важливо для визнання недійсними договорів.

Які наслідки визнання людини недієздатною

Над людиною встановлюється опіка. І з цього моменту опікун вчиняє від імені такої людини усі дії, що мають правові наслідки, та несе відповідальність, якщо його підопічний завдасть якусь шкоду.

Опікуном може стати повнолітня людина, що бажає виконувати ці обов’язки. Перевага надається родичам чи близьким з урахуванням їхніх стосунків із підопічним. Також опікунів може бути кілька.

Якщо опікун не може чи не хоче виконувати свої обов’язки — повноваження можна припинити (через суд). Тоді недієздатній людині призначать нового опікуна.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти та які документи потрібно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/