Хто залишився на варті?

У Кропивницькому підсумували результати «Ековарти 2026».

Цієї весни учнівський парламент обласного центру започаткував чудову акцію – «Ековарта-2026», що об’єднала тисячі небайдужих дітей, молодь, вихователів та вчителів, а також батьків.

Як тільки на вулиці стало тепло, школярі та вихованці дитсадків разом з дорослими вийшли на прибирання, щоб зробити рідне місто чистішим.

Важливо, що діти перетворились на справжніх амбасадорів екології – вони знімали креативні фото та відео, пропагуючи культуру чистоти та відповідальності за навколишнє середовище. Шкільний парламент, управління освіти, комунальні служби зробили гарну справу.

Переможцями екомарафону серед дитячих садочків став ДНЗ №19. Серед шкіл абсолютним лідером став ліцей «Центральний». Обидва заклади отримали заслужені нагороди – по 25 тисяч гривень з міського бюджету на розвиток закладів.