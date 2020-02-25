Не забыли, нет

День Героев Небесной сотни в стране отмечали неделю назад. Именно в тот кошмарный для страны день шесть лет назад в бойне в центре Киева погибло несколько десятков людей. «Беркутовцы» на улице Институтской расстреливали безоружных людей в строительных касках и с деревянными щитами… Уже на следующий день президент Янукович трусливо сбежал из столицы, суетливо метался по стране – Харьков, Донецк, Ялта, Севастополь. И в итоге – Россия, Ростов. Ладно, было бы кого вспоминать. Лучше вспомним своих.

20 февраля погиб Виктор Чмиленко. Большой товарищ и нашей редакции, и многих из нас лично. Он часто приглашал съездить с ним куда-то, поднимал на страницах нашей газеты неординарные темы. Вот как-то рука не поднялась в прошлый номер, который как раз 20-го вышел, писать о нем. И так много написано, снято, наговорено.

Не мог не позвонить Виктору Викторовичу Чмиленко, Чмиленко-младшему, сыну, который сейчас фермерствует в Бобринецком районе, в свое время отец с юных лет приучил его к работе на земле. Виктор немногословен, и ему до сих пор тяжело говорить об отце.

-Як вважаєш, справа про вбивство твого батька і всієї Небесної сотні розслідується нормально?

– Та якби воно взагалі розслідувалося… Мені здається, нікому воно не потрібно, або взагалі навмисно все спускають.

– Чи недаремно все було? Батько життя поклав за Україну, а чи правильним шляхом, на твій погляд, рухається Україна?

– Все було не марно. Стосовно того, як все йде… Я вірю, що Україна буде рухатися далі, розвиватися, і все буде добре. Треба далі жити, продовжувати батькову справу. Він хотів змінити існуючий стан справ, щоб його онуки жили в справедливій країні.

– Пам’ять про батька на бобринецький землі є? У Кропивницькому, здається, її більше.

– Знаєте, краще я промовчу. Бобринець він такий Бобринець…

Да, в Бобринце на стене школы №5, в которой Чмиленко учился, установлена памятная доска. В Кропивницком одна из центральных улиц названа его именем (бывшая Дзержинского). А вот в самом Бобринце улицы имени Чмиленко нет, хотя предлагалось, но улицу Октября переименовали не на улицу Чмиленко, а на Парковую.

Еще есть улица Чмиленко в бобринецком селе Алексеевка. На ней ровно один адрес – Чмиленко,1. Это комплекс сооружений фермерского хозяйства лучшего друга героя – Алексея Цокалова, раньше он был вовсе без адреса, Алексей Степанович добился, чтобы такая улица, пусть и с одним номером, появилась.

Коллега Игорь Токарь снял документальный фильм «Чміль», друг Цокалов даже номер на автомобиле сделал «Чміль».

Не думаю, что Виктору Ивановичу хотелось бы, чтобы было как у Аркадия Гайдара: «Плывут пароходы – привет Мальчишу, пролетают летчики – привет Мальчишу». Он был очень скромным и простым человеком…

Но мы помним и будем помнить вас, Виктор Иванович.