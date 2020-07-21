«Ранкова кава» выпита до дна…

Закончилась замечательная эпоха на местном кировоградском телевидении. С утреннего эфира сняли программу «Ранкова кава». Она просуществовала 10 лет, и какие люди там работали! Светлана Катренко и Мария Мельник после нашей школы начали вести утреннюю программу на канале «Украина». Евгений Манженко стал редактором на канале «Эспрессо». Гарик Бирча снимается в десятом по счету сериале на канале ТЕТ. Алексей Мак работает на телевидении российского Магадана. Десятки не менее талантливых людей причастны как к ведению «Ранковой кавы», так и к ее созданию. В гостях в прямом эфире программы перебывало пол-Украины и каждый более-менее интересный житель областного центра. Теперь все это в прошлом.

Утренняя история кировоградского телевидения началась на самом деле почти 11 лет назад. Программа «За кіровоградським часом» вышла в эфир 7 октября, заняв временной слот 7:00-9:00 часов. Создал программу тяжеловес украинского телевидения, директор ТРК «Ера» Василий Климчук. В свое время после стажировки в Америке он запустил программу «Доброго ранку, Україна», первую в своем роде. Потом вел программу и у нас, дважды в неделю, в четверг и пятницу. В остальные дни ведущим был Иван Гребенюк, впоследствии журналист СТБ и «1+1».

А потом пришел период «Ранковой кавы». Вдохновителем и продюсером переформатированной программы стал Вадим Мурованый, впоследствии директор Кировоградской областной государственной телерадиокомпании. А также Елена Франтасова, которая придумала много рубрик и дала путевку в жизнь почти всем ведущим «Кавы», и Татьяна Петрунина – первый шеф-редактор программы, она работала в утренней программе еще при Василии Климчуке.

– Начиналось все сложно, – рассказывает Вадим Мурованый. – Телерадиокомпания была государственной, и доказать телевизионному начальству, что и на государственном ТВ можно делать развлекательную программу, было сложно. Государство не давало денег на развлекательные программы. Поэтому пришлось назвать ее информационно-развлекательной.

Штатными сотрудниками были лишь Татьяна и еще пара человек, а так основной массив работы делался внештатными сотрудниками. Лишь через год создали отдельную редакцию «Кавы». Атмосфера в телерадиокомпании была даже враждебная, потому что нас считали чужеродным телом. У нас была одна небольшая комнатка, там была своя «республика», а вокруг нас продолжали делать очень грустные, серьезные, важные и правильные программы. Тогда была практика так называемых эфирных папок, где чуть не дословно должен был быть напечатан сценарий передачи. И все считали, что иначе никак нельзя.

Первыми ведущими стали Гарик Бирча и Инна Приходько. Прошло несколько эфиров, вроде бы всем всё нравилось, кроме серьезного областного телевизионного руководства. Покойный режиссер Николай Константинович Горохов говорил нам: «Да как это вообще возможно!? Как она может быть ведущей?!» Но зрителям нравилось! Первое время мы всей командой собирались в 5 утра. Пока все не вошли в ритм. Придумывали планы на передачу, а по воскресеньям планировали всю неделю».

– Никто не верил, что на региональном канале можно сделать шоу, которое будет конкурировать с подобными программами центральных каналов. – вспоминает Татьяна Петрунина. – «Подъём», «Сніданок з 1+1» и тут мы. Но получилось же. Сколько было забавных моментов! В студии стоял кофейный автомат. И однажды мы со Светой Катренко решили, что он слишком мрачный. И мы глубоким вечером вдвоем перекрасили его в серебристый цвет, вырезали из картона силуэты чашек и кофейных зерен и оклеили ими автомат. Мы раньше 11 вечера вообще не уходили с работы.

– Елена, без каких рубрик невозможна «Ранкова кава»?

– Без развлекательных, – не задумываясь отвечает Елена Франтасова. – Информация тоже может быть такой. Первые наши выпуски новостей были развлекательного характера. «Грузить» народ не надо. У нас сначала было 12 рубрик, и каждый день 12 человек над ними работали.

-А как ты сама стала вести программу?

– Мария Мельник сломала ногу, надо было срочно ее заменить. Довелось мне. Взаимозаменяемость вообще была на уровне, все друг другу помогали.

– Сегодня (14 июля) мы провели особый эфир утреннего шоу, – отметили 10 лет программы «Ранкова кава», – рассказала продюсер Кропивницкого филиала Общественного ТВ Елена Кваша. – О проекте говорили те, кто был его лицами в разные годы. Для многих наше шоу стало стартовой площадкой в ​​карьере. Утренний эфир – это всегда вызов и возможность, которые преодолеет только тот, кто этот стиль жизни принял за основу, в этом объединились мнения коллег с утреннего эфира разных лет. Также сегодня мы передаем эстафету эфира всеукраинской программе «Ранок на Суспільном», в производстве которой участвуют все филиалы. Это новый эпизод в истории утреннего эфира. Он другой, я бы сказала, несколько сложнее, требует постоянного решения не только творческих вопросов, но и технических, поскольку значительно выросли требования к качеству материалов. Несмотря на эти вызовы, мы будем основательно представлять область в национальном эфире.

Ну что же, хочется верить, что это не конец утренней истории кировоградского телевидения. Может, еще увидим новую «Ранкову каву», может, на другом канале. Честно, не знаю, как вам, но мне этой программы будет не хватать.