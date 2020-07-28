Когда сбываются мечты

В прошлом номере «Украина-Центр» обратилась к нашим читателям за помощью в поддержке важного и благородного дела – сбора средств на покупку дома для детей-сирот и их приемной семьи. А уже в пятницу, 24 июля, случилось то, чего мало кто ожидал, – городская власть полностью взяла на себя вопрос покупки дома для семьи Холодовских.

«Вопрос с деньгами решен. Я была на встрече с нашим мэром Андреем Райковичем, он увидел, насколько сильно мы этого хотим и какую поддержку мы имеем со стороны жителей нашего города и не только. Поэтому он вынес этот вопрос на сессию, дал соответствующие распоряжения, издал приказ, в общем, полностью поддержал нас в этом деле. Городская комиссия утвердила наш запрос и передала заявку в область на получение субвенции. Сейчас мы ждем положительного решения от области.

Но, в любом случае, главная задача, которую нужно было сдвинуть, решена. И это – большое чудо, потому что всё это произошло буквально за день до комиссии! У меня такое чувство, что мы были в каком-то остросюжетном фильме, развязка которого произошла в самой последней серии. Теперь мы решаем все нюансы с документами, пакет которых нам нужно полностью обновить, будем проходить медосмотр вместе с детьми, то есть до покупки дома понадобится ещё кое-какое время.

Самое главное испытание ждет нас дальше. Это – дети. Дети, которым нужно помочь исцелиться. А у нас в самом начале уже были такие трудности. Но верим, что всё получится…», – поделилась мыслями приемная мама Юлия Холодовская.

На покупку дома для большой семьи было собрано 222 763 гривни. Поскольку городская власть покрывает эти расходы, то, по словам Юлии Холодовской, собранные средства будут пока заморожены, а после согласования с меценатами пойдут на покупку мебели, одежды и других необходимых вещей для детей.