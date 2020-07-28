Три проекта, которые порадуют город

В наше время журналисты чаще и больше пишут о негативном, и «УЦ» не исключение. Тем приятней, что описанное ниже – очередное подтверждение позитивных изменений, происходящих в нашем городе.

Поговорим о трех объектах, ремонт/санация/реконструкция которых происходит на наших глазах. Это то, что можно «пощупать» и убедиться в правильности и своевременности принятых решений. Первый объект – Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), находящийся на улице Якова Паученко. Как известно, здание строилось в советское время как Дом политпросвещения. Строители говорят, что им пришлось даже демонтировать комнаты со спецсвязью. Естественно, при участии компетентных служб. Позднее в помещении расположился кибернетико-технический колледж. После расформирования учебного заведения городская власть решила перенести туда ЦПАУ. Но этому предшествовала масштабная работа, которая подходит к завершению.

Концепция «прозрачного офиса» состоит в том, что граждане, обратившиеся за услугой в ЦПАУ, не общаются с исполнителями. Они подают заявку, которая обрабатывается где-то внутри, и через время получают результат. На первом этаже расположится фронт-офис, где и будут приниматься заявки. Их передадут на третий этаж, в бэк-офис, для обработки.

Утеплили фасады с помощью сайдинга. Заменили систему отопления. Установили автономную централизованную систему вентиляции и кондиционирования. Установили лифты с прозрачными кабинами. Для людей, передвигающихся в инвалидных колясках, и родителей с маленькими детьми, которые пока в колясках, преду­смотрен лифт, работающий с нулевого этажа. То есть в него войти можно с улицы. Есть даже подъемник для доставки людей с инвалидностью на цокольный этаж. И внутри помещения два подъемника. «Все требования по доступности мы выполнили», – подчеркнул городской голова Андрей Райкович. Да, и специальные санузлы для людей с инвалидностью тоже есть.

Это не будет исключительно Центр предоставления административных услуг, который, кстати, мебелью и оргтехникой обеспечило Минсоцполитики. По функциональным возможностям это будет, скорее, городской административно-социально-культурный центр. Судите сами. Четвертый этаж условно назвали «трансформером». Это красивый просторный зал, в котором можно проводить деловые встречи, конференции, презентации, а также торжественные церемонии бракосочетания или регистрации новорожденных.

На втором этаже – обещанная Райковичем галерея. Он сдержал слово, данное местным художникам, которые сетовали на отсутствие выставочного зала. Там же – актовый зал, работы над которым будут продолжаться. Пятьсот мест – это заявка на серьезные массовые мероприятия. Специалисты позаботились об изоляции, так что никто никому мешать не будет.

Проектные работы начались в 2017 году, было учтено все до мелочей. Входные ступени – из гранита, территория вокруг благоустраивается. Общая сметная стоимость – чуть больше 70-ти миллионов гривен. На сегодняшний день использовано 35 млн из городского бюджета, 25 – целевая субвенция из госбюджета. Торжественное открытие центра состоится, скорее всего, в День города. Но это не исключает, что работать он начнет раньше, как только строители и приемщики объекта в эксплуатацию поставят свою профессиональную точку.

Что касается перспектив, связанных с соседними зданиями, то уже планируется масштабный ремонт детской поликлиники с ее термомодернизацией, стоматполиклиники, реконструкция сквера «Пантеры» и, в итоге, всей музейной площади. Вот такой у нас будет завершенный современный и красивый комплекс.

Второй объект, о котором следует подробно рассказать, – это школа №31. Работы, проведенные там, называют неэмоциональным словом «санация». На самом деле это серьезный, эффективный, а в итоге еще и красивый проект, реализуемый городским советом совместно с экологической финансовой корпорацией НЕФКО. Полностью утеплен фасад. К тому же его покрасили яркими, солнечными красками, отчего здание даже снаружи кажется теплым. Заменена система отопления, которая до этого работала более 30-ти лет. Поменяли окна. Возобновили вентиляцию, и она теперь естественная, а не принудительная. И установили более тысячи (!) энергосберегающих светильников в коридорах и учебных классах.

Строители обещают городскому голове, что к 1 сентября школа будет готова принять детей. Сам Андрей Павлович, оценивая качество работ, заметил, что именно на этом объекте была продемонстрирована «культура строительства»: «Это чрезвычайно важно, когда речь идет о детях».

И здесь просматриваются перспективы. Соседняя восемнадцатая школа утеплена ранее. Теперь 31-я. На очереди – обустройство спортивного комплекса с игровым полем и тренажерами для жителей спального микрорайона. Нет сомнений, что это будет, и это будет добротно.

Полвека не ремонтировалась знаменитая музыкальная школа имени Нейгауза, но продолжала учить детей и дарить миру таланты. Как говорится, дождалась. Реставрировать памятник архитектуры необходимо было крайне осторожно, дабы не только не навредить, но и максимально сохранить ее аутентичность. Можно констатировать, что это удалось. Начальник городского УКСа Сергей Белоконь признался, что, как только зашли на объект, поняли, что здесь или вообще ничего нельзя трогать, или делать все: «Просто ремонт в таких зданиях не проводится – нужна реконструкция».

В итоге сделали все. Усилили фундамент, по которому со временем пошли трещины. Поменяли электропроводку, сделав ее безопасной, ведь перестенки в здании деревянные. Восстановили вентиляцию. На крыше установили средства против оледенения. Не нарушая целостность кровли, поменяли перекрытие, и делали это вручную. На стенах классов, в которых проводятся занятия, использовали шумоизоляционные материалы – пусть никто никому не мешает. И двери поменяли, и окна. Реставрированы лепные элементы на стенах и потолках – украшение дома Мейтуса. Восстанавливаются мраморная лестница, ведущая на второй этаж, и перильные ограждения…

Реставрационные работы на завершающей стадии. А еще будут восстановлены передний и задний фасады и благоустроен и облагорожен внутренний дворик. И там тоже будет звучать музыка. «Уверен, что Яков Паученко не обиделся бы на нас, увидев, какая изящная реставрационная работа проведена в доме, построенном по его проекту», – сказал Андрей Райкович и намекнул, что на очереди – следующая жемчужина областного центра – музей Осмеркина. Дай Бог!