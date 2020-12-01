Школьные олимпиады: прощайте или до свидания?

В связи с карантином во всей Украине отменили ученические олимпиады и турниры. В дистанционном формате будут проводиться только Всеукраинские ученические конкурсы по учебным дисциплинам и конкурсы-защиты научно-исследовательских работ.

И это неудивительно, ведь, согласно последней сводке статистики, с начала учебного года в Украине COVID-19 заболели почти 12 тысяч школьников и 24,5 тысячи учителей. А привычный формат олимпиад предполагает скопление большого количества детей и учителей. Явно в нынешней эпидемиологической ситуации в стране мероприятия такого рода совершенно нецелесообразны. Впрочем, вопрос, насколько необходимы эти олимпиады сами по себе даже в условиях нормальной (не карантинной) жизни, давно назрел…

Что дает участие в олимпиадах? Небольшие льготы при поступлении (только в том случае, если поступаешь по профильному предмету, по которому участвовал в олимпиаде); высокую оценку по предмету олимпиады; формальное признание ученика в школе в случае победы или призового места и… В сущности, всё.

А сколько нужно потратить часов подготовки ко всем этим олимпиадам, сколько уходит эмоционального и умственного напряжения! И это действительно имело бы смысл, если бы вся система школьных олимпиад и правда была такой прозрачной, как о ней любят говорить. А то ведь, пока одни усердно готовятся и честно выполняют задания, руководствуясь исключительно своими знаниями, другие удивительным образом уже заранее знают вопросы и правильные на них ответы.

У меня есть все основания говорить об этом, поскольку я сама в школьные годы прошла не один десяток олимпиад, к каждой из которых готовилась более чем усердно, но, вне зависимости от этого, выше третьего места на городском и областном этапах продвинуться не удавалось. Был даже один кричащий случай: на олимпиаде всем участникам раздали по одному листку бланка с заданиями, и только одной-единственной школьнице почему-то выдали бланк, состоявший из двух листков. Она совершенно спокойно смотрела в этот второй листик и отмечала ответы в первом. И, конечно, получила первое место.

После того случая мне стало всё ясно. Какой смысл переживать и готовиться, когда в большинстве случаев всё уже заранее предрешено? Сейчас я понимаю, что, помимо всего прочего, такие события – это большой психологический стресс для многих детей и подростков, которые верят в справедливую оценку их знаний и усилий, как и я в свое время…

Реальность этих догадок подтвердил и наш эксперт в сфере образования, который изнутри знает всю эту олимпиадную систему, потому что работал в ней не один год.

«Олимпиады в том формате, в каком они были до сегодняшнего дня, – это уже десятки лет как отжившая себя форма работы с одаренными детьми. И по факту они никому не нужны: ни учителям, ни жюри, ни детям. Есть такие узкие предметы, которые изучаются лишь в определенных специализированных школах, но даже по ним проводятся олимпиады. Нельзя отрицать и то, что позорная утечка информации на этих мероприятиях также часто случается. Всегда были дети, которые знали задания до начала олимпиады. Как это всё происходит – можно догадываться. В общем, эта система – пережиток советской школы, от которой мы уже на протяжении тридцати лет всё ещё никак не можем оправиться».

Вернут ли олимпиады после карантина – ещё неизвестно, но хочется верить, что нет. Ведь и в самом деле эта система нуждается если не в полном упразднении, то как минимум в изрядном совершенствовании.