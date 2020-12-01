Во взрыве автостоянки виноватых… нет

Специальная комиссия завершила расследование нашумевшего во всех смыслах события, случившегося в Кропивницком в прошлом году, 27 марта. Тогда на автостоянке по адресу улица Киевская, 48а, взорвался газ в бензовозе, шум от взрывов был слышен за многие километры почти во всех концах города. Потом был масштабный пожар. Сгорело еще два бензовоза. Водитель автоцистерны, житель Кривого Рога, получил ожоги, несовместимые с жизнью… Кроме него пострадало еще два пожарных – старший лейтенант Ярослав Жаботинский и подполковник Константин Назаренко – и один гражданский. А 18 припаркованных на стоянке сторонних автомобилей сгорели до невосстановимого состояния. Плюс три строительных вагончика. Главный инженер предприятия, который должен был контролировать процесс перекачки газа, куда-то отлучился в это горячее время.

Взрывы начались около 20 часов, всего их было шесть. Пострадали несколько частных домов, расположенных неподалеку от эпицентра взрыва. Вылетели стекла, пошли трещины по стенам. Жители тогда говорили: «Было ощущение, что дом подняло на воздух и потом опустило назад». Городские власти по горячим следам выплатили 29 тысяч гривен компенсации шести домовладельцам, которые обратились за помощью.

А собственники сгоревших автомобилей до сих пор не получили компенсацию! Полтора года назад один из совладельцев фирмы, привезшей газ, Александр Слюсарь так это комментировал: «На офис звонят люди чуть ли не ежедневно и требуют, чтобы мы им вернули деньги. Я понимаю их беду, но пока следствие не установит виновного, никаких действий мы не будем предпринимать». И вот следствие закончено, его решение не такое уж однозначное, получат ли авто­владельцы что-то, непонятно. Суд решит, кто кому должен и сколько.

Расследовало дело Управление Гоструда в Кировоградской области – ранее прокуратура области в случившемся какого-нибудь поджога не нашла. «Просто» нарушение правил техники безопасности. Цитируем.

«Организационной причиной несчастного случая является нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования, машин, механизмов и тому подобного. Также установлено, что организация рабочего места в зоне наступления несчастного случая не отвечала ряду требований нормативно-правовых актов по охране труда.

Так, согласно правилам, запрещается оставлять без присмотра сливные и заправочные колонки, железнодорожные и автомобильные цистерны, автомобили с баллонами сжиженного углеводного газа во время его слива и налива. Газоопасные работы необходимо выполнять бригадой в составе не менее двух работников.

Тот факт, что непосредственно перед несчастным случаем пострадавший водитель один находился в зоне действия опасного производственного фактора и выполнял газоопасные работы, подтверждает указанное нарушение.

Также во время наполнения автоцистерны необходимо внимательно следить за уровнем жидкой фазы сжиженных углеводородных газов, постоянно контролировать давление паровой фазы газов по манометру наполнительной колонки, следить за герметичностью арматуры, трубопроводов и фланцевых соединений, поддерживать связь с машинистом насосно-компрессорного отделения, что не было выполнено.

Нарушение данных норм способствовало увеличению площади взрывоопасной среды и повлекло обстоятельства, которые изменили управляемую ситуацию, когда еще можно было предотвратить несчастный случай, в неуправляемую: произошло попадание сжиженного газа на разогретые элементы системы отвода отработанных газов автотягача; возгорание газовоздушной смеси газов, от воздействия которого водитель получил термические ожоги.

Комиссия по специальному расследованию пришла к выводу, что групповой несчастный случай… считается связанным с производством.

Относительно главного инженера предприятия, несчастный случай считается не связанным с производством, поскольку в момент несчастного случая он выполнял работу в интересах другого субъекта хозяйствования по совместительству».

Вот так. Никто в итоге не виноват. Хотя нет – погибший виноват, но с погибшего что возьмешь? Главный инженер не виноват. Хотя его и директора газовой фирмы в прошлом году брали под стражу в СИЗО, но потом выпустили под домашний арест. А потом областной апелляционный суд и вовсе отпустил их на полную волю. Вот как это прокомментировали тогда в суде (июль прошлого года) касательно директора фирмы: «Защитник отметил, что из-за необоснованности предъявленного подозрения и недоказанности рисков дальнейшее пребывание подозреваемого под домашним арестом является неоправданным и необоснованным. Адвокат в обоснование апелляционной жалобы отметил, что подозреваемый пока освобожден от должности директора предприятия, характеризуется положительно, имеет прочные социальные связи, на содержании имеет двух несовершеннолетних детей и пожилого отца. Намерен трудоустроиться, чтобы содержать семью. Поэтому просит выбрать в отношении подозреваемого меру пресечения, не связанную с ограничением в передвижении в определенное время суток».

Фирма, которая закупила сжиженный газ в Кривом Роге и перекачивала его в свои цистерны на той самой автостоянке, называется «Элан-Ви». Репутация у нее нормальная, когда-то выигрывала тендеры водовода «Днепр-Кировоград». Работала вполне легально.

Но труба отсоединилась, газ брызнул на выхлопную трубу тягача, который недавно приехал, поэтому она была горячей. И случилось то, что случилось. Водитель нарушил правила техники безопасности, за что и поплатился жизнью.

Но почему именно автостоянка на Киевской? Все очень просто. ООО «Элан-Ви» юридически располагается на улице Сенчева (ранее Воздухофлотская). А недалеко от известной автостоянки находится собственно АЗС предприятия. Просто за забором находится. Лицензия есть. Улицы на подступах к Балашовке тесные. Перекачку удобнее вести на стоянке. Хотя, конечно, есть вопросы к тем, кто разрешил устройство автостоянки вблизи жилых домов. По государственным правилам, расстояние от АЗС до стен домов должно быть не меньше 50 метров. Так было до 1 сентября 2018 года. Тогда расстояние было увеличено до 100 метров для новых АЗС, уже строительными нормами ДБН Б.2.2-12:2018 «Планировка и застройка территорий». Старых это не касается, сносить их никто не будет.

Хотя начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны города Сергей Коваленко считает, что там не все просто: «Данный земельный участок был отдан в аренду под размещение торгово-бытового комплекса, но владельцы обустроили автостоянку. Разрешения на перекачку или реализацию газовой смеси не было. Эти действия проводились нелегально в выходные дни или вечером. Для перекачки газа использовалась платформа грузового автомобиля, оборудованная цистерной для перевозки сжиженного газа, которая якобы находилась на территории автостоянки на “отстое”».

Есть еще такой момент. Никто точно не знает, сколько у нас в стране и в Кировоградской области конкретно газовых заправок! Известно о легальных АЗС, принадлежащих крупным и средним сетям. В области у нас таких, по информации информационного агентства «Бензин-прайс», всего 69. Речь о пропановых заправках. Тех, на которых заправляют метан, вообще единицы. Дело в том, что газобаллонное оборудование под метан почти вдвое дороже пропанового, тяжелее раза в три, по сравнению с бензином, метан «крадет» под 20 процентов мощности авто, а пропан – процентов 5. Плюс пропана можно заправить чуть не вдвое больше, чем метана. Да и доступен пропан на каждом шагу, а метан – нет.

А сколько нелегальных АЗС у нас! Нефтегазовая ассоциация Украины, объединяющая легальных поставщиков газового топлива, составляет карту нелегальных газовых заправок страны. Ее адрес в Интернете perevirAZS.info. Так вот, Кировоградская область – одна из немногих, где на сегодня нет нелегальных АЗС. Точнее, никто о таких не сообщил в последнее время. Хотя в радиусе километра от злополучной автостоянки всего можно насчитать аж четыре АЗС. Надеемся, все они легальные, хотя, судя по виду некоторых, не скажешь. Ведь после того взрыва в марте прошлого года «сверху» отдали приказ проверить все АЗС города.

А вот кто скажет, старый ЗИЛ с ржавой цистерной (никаких подземных танков, административного здания, колонок и т.д.), стоящий на обочине на выезде из города в самом спальном районе Кропивницкого, к которому подъезжают заправляться люди, – это легальная газовая АЗС? Таких точек по городу не одна и не две. Есть «зашифрованные» заправки на промзонах, на территориях полузаброшенных предприятий, все живущие в округе о них знают.

И заправляются. Потому что на газе и так дешевле ездить (пусть и с некоторой потерей тяги), а на газе с нелегальной АЗС ездить еще дешевле!

Всего в прошлом году Нефтегазовая ассоциация Украины зафиксировала более 1300 заправок, работающих с грубыми нарушениями, в том числе правил безопасности. Подали на них жалобы в разные инстанции. Однако 1058 из них продолжали работать на конец 2019-го! Хотя Фискальная служба отрапортовала о закрытии 833 заправок в первом полугодии 2020-го. Но, по мнению аналитиков Нефтегазовой ассоциации, часть (около 300) из уже закрытых заправок либо открылись снова на прежнем месте, либо просто переехали в другое место.

Та самая автостоянка на Киевской спокойно работает и дальше. А люди, у которых сгорели машины, по-прежнему ждут решения своего вопроса с компенсацией.