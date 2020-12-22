Плани на 21-й. Олександрія

Після бурхливих місцевих виборів та під фініш року саме час розповісти жителям міст і громад, яким бачать найближче майбутнє керівники ввірених їм територій. Редакція «УЦ» зв’язалася з міським головою Олександрії Сергієм Кузьменком.

– Сергію Анатолійовичу, якими масштабними проєктами ви плануєте займатися в 2021 році?

– Зараз найголовніше завдання – відпрацювати й ухвалити ті програми, що стануть основою майбутньої роботи.

Для мене принциповою позицією є закінчення реставрації нашого будинку культури – олександрійського театру.

Також вважаю, що в місті мають будуватися дороги, а також ті шляхи, які з’єднують Олександрію зі старостинськими округами. Зокрема, сподіваємося на підтримку держави в будівництві дороги до селища Олександрійське.

Зараз ми працюємо з народними депутатами, з обласним бюджетом, говоримо про те, що нашим місцевим скромним можливостям потрібна допомога.

Для мене також важливо, щоб у місті з’явився новий дитячий садок, бо є проблема з місцями для діток.

Міська лікарня має змінюватися в сторону комфорту, щоб наші лікарі мали змогу працювати на професійному обладнанні та в якісних умовах. Ряд відділень потребують невідкладного фінансування. Уваги потребує, перш за все, інфекційне відділення.

Для реалізації міських проєктів, на які міський бюджет не може виділити кошти, буду звертатися за підтримкою до представників бізнесу. Це й будівництво спортивних майданчиків, і міських парків та зон відпочинку. Від нашої спільної роботи та взаємодії залежить швидкість розвитку нашого міста. Хочеться, щоб жителі міста бачили, що воно дійсно змінюється й стає комфортнішим.