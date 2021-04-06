Гостиницы у Кошачьего глаза не будет

В прошлом номере «УЦ» мы писали, что в уникальном месте Кропивницкого, в районе лесопарковой зоны, где находится небольшое озеро, названное народом Кошачий глаз, собираются построить гостиницу. Так вот, гостиницы в этом красивом месте не будет.

Действительно, пару лет назад в окрестностях этого озера вырубили деревья. И вознамерились строить отель. Но земельная комиссия Кропивницкого городского совета справедливо воспротивилась.

Председатель комиссии Валентина Яремчук рассказывает:

– Рассматривали два вопроса заявителей – ООО «Грин отель» и Р.А. Бондаренко – по изменению целевого назначения частных земельных участков. Действительно, заявители приобрели земельные участки в зеленой части города, но воспользоваться ими не имеют возможности, потому что строить частный дом в зеленой зоне запрещено, а вот отель – возможно. Есть информация, что под видом гостиницы там мог быть построен частный дом.

Развивать бизнес в Кропивницком надо, нужны и загородные комплексы для отдыха, но ситуация с лесопарковой зоной – сложная и общественно острая.

Давая добро построить отель, а потом переоформить его в частный дом, мы сделаем прецедент для сотни других участков и потеряем зону отдыха и «зеленых легких» Кропивницкого, – считает Яремчук. – Поэтому единогласно комиссия приняла отрицательное заключение по двум вопросам, и мы объявим об этом на очередной сессии при рассмотрении этих вопросов.

Участки общей площадью 2,2 гектара для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений по бывшей улице Московской в ​​2010 году передал в собственность 22 горожанам городской совет позапрошлого созыва. Среди них – земля у озера Кошачий глаз в лесопарковой зоне. Сейчас владельцы участков возле водоема хотят изменить их целевое назначение. В свою очередь, Госгеокадастр внес соответствующие изменения в реестр без согласования с городским советом. Городской голова Андрей Райкович поручил профильному управлению тщательно разобраться в данном вопросе.