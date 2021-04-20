Несправжні громади?

Україна отримала чи не перше рішення суду щодо незаконності створення окремих територіальних громад. Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними окремі положення «розпорядження КМУ від 12.06.2020 року № 716-р „Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Кіровоградської області”, у частині, що стосується Бобринецького району».

Нагадаємо, що розпорядженням Кабміну в 2020 році в Бобринецькому районі було утворено дві громади, причому Кетрисанівська включила в себе майже всю територію району, тоді як Бобринецькій дісталися лише сам Бобринець та кілька найближчих сіл. Більше того, майже 50% штату Кетрисанівської громади розташовано в приміщенні міської ради. Що відбулося й що буде, нам розповів міський голова Бобринця Леонід Кравченко:

– Позов подавала міська рада попереднього скликання, яка вказала, що при створенні громад було порушено методику та порядок формування громад, внаслідок чого з’явилася Кетрисанівська ОТГ у новому форматі. При цьому були порушені базові принципи утворення громад, такі, як публічне обговорення, порушення відстаней між населеними пунктами й адміністративним центром та інші. Очевидно, що ініціатори утворення Кетрисанівської ОТГ переконали Кабмін у наявності власних приміщень і адміністративної бази та в отриманій згоді всіх громад і населення. Насправді їхня адміністративна база знаходиться в Бобринці, бо вони займають приміщення Бобринецької міської та район­ної рад, яке дісталося Кетрисанівці з явним порушенням. Це призвело до виникнення абсурдної ситуації, небаченої в Україні, коли міська рада втратила власне приміщення, а по-друге, про яке наближення послуг до села йде мова?

– А як так сталося з приміщенням?

– На сесію Бобринецької районної ради, причому без попереднього оприлюднення, з голосу, винесли проєкт рішення про передачу цього приміщення Кетрисанівській сільраді, а депутатів ввели в оману, що питання погоджене з міською радою. Депутати проголосували, а ЦНАП зареєстрував це рішення. Бобринецька міська рада чомусь його вчасно не оскаржила. Тепер всі органи управління задекларованої сільської громади знаходяться в місті.

– Нещодавно у вас побував голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга з депутатами, про що розмовляли?

– Та все про те ж. Ми звернулися до керівництва області з проханням посприяти у вирішенні колізії з приміщенням. Є два варіанти: або нам повертають частину приміщення добровільно, або нас чекає багаторічна судова тяганина. У нас немає зайвих 200 тисяч гривень на судові витрати, бо на нас, можна сказати, скинули проблемні об’єкти колишньої районної інфраструктури, діяльність частини яких пожежники призупинили через суд. Абсурдність ситуації визнали й усі три територіальні асоціації України. Ми люди толерантні та навіть згодні поділити приміщення з Кетрисанівською громадою, але виходить, що нас покарали за те, що ми були однією з перших ОТГ в області. Підо­зрюю, що через це цілих 5 років всіляко гальмувалася передача в міську власність об’єктів районного соцкультпобуту, про які я згадував, це лікарня та школи, через що ми не отримали десятки мільйонів гривень. Тепер передали, мовляв, робіть з ними, що хочете.

– А щодо рішення суду, як будуть розвиватися події?

– Це може бути прецедентом для подачі подібних позовів в масштабі України, але є термін для апеляції, будемо чекати. Боюся, що Кабмін захоче зберегти, як кажуть, обличчя, оскільки надходить інформація, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль готує розпорядження, яке б ще раз підтвердило попередній поділ району на дві громади. У будь-якому випадку буде складно врегулювати фінансові та бюджетні питання. Як буде далі, не загадуватимемо, питання мають розглянути Кабмін і Міністерство громад і територій, але рішення суду – це крок у правильному напрямку.