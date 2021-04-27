Страсти по «МакДональдсу»

Всё! Забыты переименование города и области, неожиданная отставка главы области, подорожание растительного масла и яиц. Их место в головах озабоченных занял «МакДональдс», ресторан быстрого питания, который, возможно, в следующем году появится в Центральном сквере Кропивницкого. В социальных сетях бушует беспощадная война против. Особый упор на то, что при строительстве будут срублены немало деревьев, и хотя «МакДональдс» обещает максимально сберечь старые и посадить новые, активисты экосопротивления не верят обещаниям «америкосов», которыми, вероятно, заправляет «вашингтонский обком».

Откуда у активистов уверенность, что шестая по величине корпорация мира, с бюджетом, который сопоставим с бюджетом всей Украины, только спит и видит, как бы ей в Кропивницком уничтожить три десятка деревьев? Кто знает, может, активисты и добьются своего, не будет у нас «МакДональдса», останутся проклятые буржуи с носом (и 40 тысячами ресторанов по всему миру). В прошлую субботу два десятка человек собралось в сквере на «последнюю фотосессию с деревьями». Собирали подписи под обращением «против», списки хотят послать в Америку.

Кстати, подскажу активистам, которые собираются обращаться в головной офис «МакДональдс» в Чикаго, – надо сначала обратиться в Амстердам в Голландии, в дочернюю фирму «МакДональдса» GOLDEN ARCHES EUROPEAN HOLDINGS B.V, она управляет подразделением в Украине. А в Чикаго, подозреваю, большинство сотрудников «Мака» и не подозревают о существовании в этом мире города Кропивницкий.

Адрес фирмы в Амстердаме: улица Пасхйовельвег, дом 14. Не благодарите.

«МакДональдс» – это уже давно не просто сеть заведений, где можно перекусить, поесть или выпить кофе. Это социокультурное явление, в мировой социологии даже есть термин «макдональдизация». Эта корпорация повлияла на стиль жизни миллионов. «МакДональдс» научил сначала американцев, а потом и мир, что можно поесть «дешевле, чем в ресторане, и быстрее, чем дома». Как вы думаете, чем вызван успех детских игровых центров в Кропивницком? Их несколько, там сейчас все дни рождения детей проводят, и автор статьи не раз это делал. Всем они обязаны «МакДональдсу», который полвека назад ввел эту форму работы – день рождения в «Маке», с клоуном Рональдом Макдональдом, насыщенным шоу и угощениями. «Мак» создал такую форму проведения дней рождения детей взамен традиционным посиделкам взрослых с водкой и детьми за отдельным столом с тортом дома.

Именно эта корпорация массово приучила есть в машинах со своими «МакДрайвами». Конечно, в Америке кофе и пончики и раньше брали с собой, но массовым явлением это сделал именно «Мак».

О влиянии этой корпорации на жизнь людей, экономику городов и т.д. рассуждать можно долго. Как Генри Форд изменил производство со своим конвейером, так «Мак» изменил питание.

Не забуду, как первые в жизни попал в «МакДональдс». Это было в Москве, в первом в Советском Союзе «МакДональдсе» на Новом Арбате. 1993 год. Чтобы попасть внутрь, надо было отстоять очередь, которая очень быстро двигалась, но все же полчаса ждать пришлось. Первый шок на входе – стоит девчушка в фирменной одежде и просто говорит каждому «здравствуйте!». Знаете, для совсем еще постсоветского человека это было сразу ударом под дых. Как так – просто стоит и здоровается?! Почему-то подумалось: это ж ей еще и зарплату за это платят? Ну потом первый в жизни «БигМак», картошка фри и кетчуп из одноразового пакетика (сейчас таких нет). Полное офигение от атмосферы, от космического вида мебели, от криков со стороны касс «свободная касса», от того, что убирают всегда, без перерывов, а не раз в день. И даже от туалетов, где была… бумага! Вещь невиданная в советских и постсоветских столовых и кафе, в провинции особенно.

Впечатления были, как будто побывал в Америке. Со многими так было.

Но вернемся в Кропивницкий. В Интернете гуляет несколько потенциальных видов и планов «МакДональдса» в городе, в сквере, который в народе называется неприличным словом. Но. Это же пока не проекты, а наметки. Как нам сказали в управлении архитектуры и градостроительства гор­исполкома, пока комментировать нечего. Еще нет окончательного проекта. Все, что в Интернете, – это «визуализация коммерческого предложения». Вообще у «МакДональдса» есть десятки и даже сотни типовых проектов на все случаи жизни – для «Маков» в метро, в торговых центрах, в жилых домах, в отдельно стоящих, с «Макдрайвом» и без, и т.д.

Как сообщила пресс-служба «МакДональдс», «Вскоре в городе Кропивницком появится первый ресторан “МакДональдс“. Он будет расположен на перекрестке улиц Преображенской и Большой Перспективной, в боковой части центрального сквера. Заведение будет одноэтажным, и в нем будет 120 посадочных мест в зале и 100 мест на террасе. В ресторане обустроят две линии “МакДрайв“ и зону “МакДеливери“ (доставки). Открытие ресторана планируется на 2022 год».

А теперь давайте спокойно (хотя без субъективности просто невозможно) рассмотрим плюсы и минусы открытия «МакДональдса» в областном центре.

Минусы

– Мы реально потеряем несколько десятков деревьев в Центральном сквере. Это плохо. Взамен что-то высадят, в основном это будут молодые деревья и низкорослые типа туй. В общем, тени станет меньше. Ради тени придется заходить в этот «Мак» и поневоле что-то покупать.

– Горе детским желудкам. Если верить некоторым диетологам и нутрициологам (кто это?!), то фаст-фуд вреден. Вне всякого сомнения. Особенно если три раза в день. Но, как показывает украинская практика, гораздо чаще, чем едят чизбургеры и дабл чикен Кентукки, наши люди пьют плохо очищенный самогон. Он, сдается, вреднее. Кстати, больше всего о вреде бургеров и макнаггетсов говорят люди, ни разу в жизни не бывавшие в «МакДональдсе».

– Хуже всего будет родителям, дети которых учатся в школе №6, у «Мака». Нет сомнений, что дети будут копить деньги на эту еду и будут после уроков тереться там. Хотя, с учетом этого карантина и удаленки, дети так редко сегодня бывают в школе…

– Больше всех пострадает платный туалет в сквере. Дело в том, что в любой «Макдональдс» в любой стране любой человек может зайти и пойти в туалет, ничего не покупая, бесплатно. Кто теперь будет ходить в ту комнату ужасов за 2 гривни, если можно все дела сделать в «Маке», где туалеты убирают каждые 15 минут?

– Сложно будет и нескольким кафе на территории сквера. Сильная конкуренция появится.

– Автомобили. Это точно будет одной из основных проблем. Парковка и «МакДрайв». В Украине есть «МакДональдсы» без парковок и автомобилей, например, на пешеходной Дерибасовской в Одессе. Но уже точно известно, что у нас планируется «МакДрайв», то есть покупка еды из автомобиля. Заезжать-выезжать они будут на Преображенскую. Там и так движение непростое, будет еще непроще, 100 процентов. Загазованность будет выше.

– Шум и гам вечером и ночью. Вокруг «Мака» также стопроцентно будет бурлить жизнь. В разных местах Украины «Маки» работают в разном режиме, у вокзала в Киеве, к примеру, он круглосуточный 7 раз в неделю 365 дней в году. А вот на Майдане, где заведение успешно работало бы до 2-3 часов ночи, оно закрывается в 23:00. Просто потому, что находится прямо в жилом доме, где живут люди.

– Конечно, если для вас убогая женщина с собачками, лежащая на земле и просящая милостыню, – один из символов города, то, вероятно, ей придется сместиться куда-то.

Плюсы

– В каждом «МакДональдсе» работает около 100 человек, зарплат ниже 10 тысяч практически нет. Так что новые рабочие места будут, как и большие налоги в местный бюджет.

– Бесплатный Вай-Фай.

-В «Маке» на 70% украинские продукты. Бифштексы производит завод в Винницкой области, булочки поставляет Днепр, молочную смесь для мороженого – Белоцерковский молочный комбинат, молоко в кофе – компания «Люстдорф» из Винницкой области, яйца, выпечку, салат латук и овощи (огурцы, морковь и лук) – заводы в Киевской области, а сок (за исключением апельсинового) изготавливают из фруктов и ягод, выращенных в экологически чистых регионах Галичины и Закарпатья. В Украине также производят напитки, овсяную кашу, часть упаковки (бумажные стаканчики, бумажные салфетки, упаковки для бургеров и другую картонную упаковку). Кетчуп готовят из херсонских помидоров на заводе «Чумак».

– БигМак сегодня стоит 62 гривни. Дешевле большинства видов шаурмы в киоске в сквере. А качество, скажем так, более проверенное.

– На гигиену в «МакДональдсе» будут ходить посмотреть экскурсии из других заведений. После каждого посетителя дезинфицируется место, где он ел. Все оборудование дезинфицируется каждые 4 часа. Туалеты убираются каждые 15 минут и дезинфицируются каждый час. Для мяса сырого и готового, и для овощей обязательны разные перчатки. Все терминалы и кассы дезинфицируются каждый час.

Еще исследования показали, что в «Маках» в Киеве – самая чистая вода. У них всюду стоят мощнейшие очистные установки. И у нас такую поставят. Вы уверены, что такие стоят в ларьках с шаурмой или беляшами? И, кстати, как там в ларьке моют руки?

– Сквер станет в разы чище. Не секрет, что в темное время те самые деревья раздора нередко дают покой мочевым пузырям нализавшихся товарищей, у которых нет 2 лишних гривен на туалет. Летом, когда там ставят пивные палатки, это явление становится просто угрожающим. Если там будет «МакДональдс», то такого станет меньше. Кстати, они везде обязательно убирают прилегающую территорию.

– В «МакДональдсе» не продают алкоголь. Хотя, может быть, для кого-то это минус.

-Туристы. Не надо быть Вангой вкупе с Павлом Глобой, чтобы предсказать рост туризма. Нет, конечно, из Венеции и Парижа никто не рванет в Кропивницкий на уикэнд с макмаффинами или макфлури. А вот из Великой Виски, Знаменки, Бобринца поедут. Посмотреть. Поесть. Друзьям рассказать. Заодно, глядишь, и в музей заглянут, или в театр, или в парк.

– «МакДональдс» собирается арендовать 20 соток из 63 этого сквера. Так что для деревьев, торговцев с земли и алкашей еще останется место.

Быть иль не быть?

Говорить, что в самом «МакДональдс Юкрейн» сильно переживают из-за Кропивницкого, не стоит. У них и так все нормально. Ресторан у вокзала в Киеве дважды был вторым по посещаемости в мире по итогам года (первыми в те годы были Москва и Мюнхен). В этом году они откроют 10 ресторанов. Впервые рестораны откроют в таких городах, как Ивано-Франковск, Белая Церковь, Луцк и Хмельницкий, где они уже активно строятся. Очередные откроются в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Киеве. На следующий год запланированы Кропивницкий и Мариуполь, ведутся переговоры в Черновцах и Ужгороде. Обойдутся без нас, если что. 42 миллиона долларов запланировано вложить в этом году в новые заведения. Не к нам, так к другим придут эти инвестиции.

И снова о деревьях. Их жалко, да. Но знаете, вместо «не пущать!» и «а Баба Яга против!» возможен другой подход. Почему бы вместе с «МакДональдс» не высадить по 10 деревьев взамен каждого вырубленного где-то по городу? Почему обязательно нужно воевать, бороться, биться в кровь, если можно просто тихо у себя во дворе посадить три дерева, а не тратить мегаватты энергии на защиту одного дерева, которому жить осталось несколько лет?..

К тому же активисты в своей беспощадной борьбе против «харчевни» часто завираются. Например, что «Мак» строится только на своей земле. Ага, особенно первый в Украине на станции метро «Лукьяновская».

Не верят также в фонтаны, которые в наметках будут возле ресторана. Типа такого нигде нет. Тогда вам в Кременчуг, товарищи, посмотреть, как там.

Многие заявляют – а чё там, пусть возле «Укртелекома» строятся или на Казачьем острове и т.д. А хотят они там? Вот если вы, к примеру, хотите квартиру в центре, у вас есть деньги, а вам говорят: а почему не на Завадовке, чего ты сюда прешься, – это нормально? Почему-то на память приходит «Собачье сердце»: «Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука… – Нет, не возьму. – Но почему вы отказываетесь? – Не хочу. – Вы не сочувствуете детям Германии? – Сочувствую. – А, полтинника жалко? – Нет. – Так почему же? – Не хочу…»

Ну не хочет «Макдональдс» строить ресторан там, где ему настойчиво предлагают местечковые доброхоты, знатоки того, как и где надо ставить всемирно известные заведения, чтобы они были прибыльными.

И так «МакДональдсу» предстоят сложности – земля в аренде с 2006 года у Виктора Гнибиденко на 49 лет, город пытался отсудить сквер, но безуспешно.

Генеральный директор «МакДональдз» в Украине Юлия Бадритдинова прямо говорит: «Выбор расположения будущего ресторана зависит от нескольких критериев. Во-первых, компанию интересуют локации с большим потоком людей в городах с населением более 200 000 человек, например, на пересечении центральных улиц города. Во-вторых, площадка должна быть удобной с точки зрения доступа как пешеходов, так и заезда на авто. В-третьих, площадь участка должна быть достаточной для создания всех каналов продаж, то есть постройки зала ресторана, террасы, McDrive, экспресс-окна и специальных окон для доставки. Приоритет будет отдан локациям с возможностью создания McDrive. Оптимальный размер участка – около 20 соток. Компания хочет заключать прямые договора с местными властями о долгосрочном сотрудничестве. Второй путь – заключение долгосрочных договоров аренды с владельцами земельных участков или коммерческой недвижимости».

Но это так, лирика. Успешной борьбы с акулами капитализма, товарищи!