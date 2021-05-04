COVID на свято

Здається, що травневі канікули зупинили життя в країні, але є люди, які не просто працюють, а продовжують боротися за життя громадян України. Яка зараз ситуація в Центральній міській лікарні № 3 міста Кропивницького, читачам «УЦ» розповів головний лікар Олександр Артюх:

– Сьогодні святковий день, вихідний, інформація по лікарні така: якщо на максимумі було 188 хворих, то зараз, тобто сьогодні (04.05) – 165, таким чином можемо говорити про маленьке зниження кількості захворівших.

– А як з матеріальним забезпеченням?

– З киснем ситуація нормальна, а ось з ліками – кошти закінчуються.

– Як це?

– Як? Не вистачає на майбутню закупівлю, коштів мало, бо не підписано пакет з Національною службою здоров’я, ви розумієте?

– І чим це загрожує?

– Може таке статися, що ліків якийсь час не буде. Я не буду говорити детально, бо, може, підпишуть одразу після свят, у всякому разі, ми сподіваємось. Скажу, що немає ніякої логіки в роботі НСЗУ. Вони змінюють під час роботи положення, умови, правила гри, і це не лише я кажу, це всі медики кажуть.

Як це, не підписати пакет лікарні, яка в Кіровоградській області пролікувала більше всього людей, пацієнтів з цією хворобою, – і на тобі: не підписують.

– І що далі?

– Якщо не підписаний пакет, не буде фінансового ресурсу для забезпечення лікування, а це і ліки, і кисень, і заробітні плати, і доплати.

– Це ж не вина міста? Може, вчасно не подали якісь папери?

– Ні, це НСЗУ. Усе робимо вчасно, але, але…

– А чи не очікується сплеску захворювань після свят?

– Завжди такий ризик є. Ми очікуємо на сплеск, це погано, але після кожного свята таке явище спостерігається…