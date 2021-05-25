Навести порядок с памятниками и магазинами

«Ключевым событием прошедшей недели было заседание сессии, – отметил на очередном аппаратном совещании городской голова Кропивницкого Андрей Райкович. – Хорошо, слаженно поработали, по большинству вопросов были приняты решения в пользу громады.

Кабинет Министров принял решение о распределении дополнительных бюджетных средств по регионам. Есть две позиции по коммунальным медицинским учреждениям нашего города. Это кислородный концентратор для больницы на Валах за 5,7 миллиона гривен, и специальный концентратор для родильного дома. Этого, конечно, мало, потребности намного больше, но работа продолжается.

Мы должны иметь проект капитального ремонта терапевтического отделения в больнице на Валах, должны уже начать работы по операционному отделению, хирургическому блоку. Даже если область не будет вовремя готова по своим обязательствам по этим объектам, мы должны быть всегда готовы начать работы в любую минуту.

Хочу сказать, что финансовая ситуация очень непростая, поэтому за каждую бюджетную гривню надо бороться, и через правительственные программы, через народных депутатов, гранты и т.д. На рынке газа чрезвычайно сложная ситуация, это большое испытание для всей коммунальной сферы.

Ждем от центральных органов власти программы, которая даст ответ по ценам, по объемам поставок. “Теплоэнергетику” придется постараться.

Нас ждет непростой отопительный сезон. Поэтому – продолжать работы по проектировке новых котельных в рамках будущей новой схемы теплоснабжения города! Продолжить работу с агентством USAID по возможному финансированию.

Эта новая схема теплоснабжения городу обойдется в огромные деньги, но мы должны объяснить громаде, для чего это делается и в какой последовательности. И объяснять, что такое громадное хозяйство за 5 и даже 10 лет не отремонтируешь. Мы ставим в известность правительство, Офис президента, что с нашей системой теплоснабжения мы не сможем войти в новую схему газо­снабжения в стране. КПД теплосетей у нас ниже 40 процентов. Но ремонтировать надо продолжать, экономя каждую копейку!

Если появляются инвесторы, надо создать им все условия для захода в город. Кусок земли сейчас не найти под жилое строительство или под новый завод, все расхватано до нас, а политиканы на сессиях что-то говорят о невозможности прихода инвесторов.

У нас даже нет реестра наших памятников! Что, некому посчитать? Это же не поставить памятник, а просто посчитать! Мы не знаем, что у нас подлежит декоммунизации, где требуется ремонт! Это просто разгильдяйство. И не дай Бог мне еще раз услышать, что у нас нет элементарных первичных документов на эти объекты. В сессионном зале нас публично тыкают носом по этим памятникам!

Недопустимо, что городского голову на сессиях безосновательно обвиняют в лоббировании своего предприятия. Но никто не говорит о «Черняховском мясокомбинате», который не платит налогов в городе, а по всему Кропивницкому их объекты. Подготовить обращения в налоговую службу, чтобы разъяснили, какие у них прибыли, как появляются их объекты. Я сам публично извинюсь, если все в порядке. Но не надо разгонять политическую ситуацию вокруг объектов торговли, спекулировать, что мы такие тут “барыги” сидим, только деревья вырубаем, Лесопарковую застраиваем и т.д.

Разъясняйте, нам нечего скрывать, привлекайте специалистов, архитекторов и т.д. Горожане должны знать правду!

Разберитесь с ситуацией, когда взяли в аренду гектары, а город ни копейки не получает. Земельные ресурсы, управление архитектуры, наводите порядок!»