ВНО-2021: как всё прошло

Июнь… Этот первый месяц лета для выпускников школ и университетов обычно очень волнителен. Ведь на него приходятся внешнее независимое оценивание (ВНО), летняя сессия, государственные экзамены и выпускные. Большую часть предметов тестирования ВНО будущие студенты уже сдали в рамках основной сессии, начавшейся 21 мая с химии.

24 мая состоялось тестирование по иностранным языкам: испанскому, немецкому и французскому, а 25 мая – исключительно по английскому. По математике ВНО было 28 мая, по украинскому языку и украинскому языку и литературе – 1 июня, по истории Украины – 4 июня, по физике – 7-го, по биологии – 10-го, а последнее тестирование по географии пройдет 15 июня.

Журналистка «УЦ» поинтересовалась у выпускников этого учебного года, как прошло для них ВНО, какие предметы и задания оказались самыми сложными и интересными. Отвечали ученики УВК «Кировоградский коллегиум».

Станислав Орлов:

– Я сдавал английский, математику и украинский язык с литературой. Зарегистрирован ещё на тестирование по географии, но пока не уверен, буду ли на него идти, поскольку для поступления этот предмет взаимозаменяем с английским, а его я сдал достаточно хорошо. Сложно не было. Английский и математика вообще показались мне очень лёгкими. Самым трудным для меня, пожалуй, выдался 24-й вопрос по украинской литературе, где нужно было соединить эпизоды с произведениями. Его я делал чисто наугад и дал один правильный ответ из четырех возможных. А всё дело в том, я узнал о том, что буду сдавать украинскую литературу, вообще случайно и буквально за два месяца до экзамена. Оказалось, что я неправильно зарегистрировался. Но всё равно как-то сдал. Интересно, что к тестированию по математике я готовился полтора года, а к английскому – полтора дня. Просто последний я знал и так достаточно хорошо благодаря школьной подготовке и в тестах сделал всего две ошибки. По математике сложным выдалось только одно последнее задание на параметры. Украинский язык мог бы сдать лучше, но в целом очень доволен тем, как написал. В дальнейшем планирую учиться на программиста.

Анна Возник:

– Я сдавала ВНО по химии, математике, украинскому, и ещё предстоит биология – всё, что нужно для поступления в медицинский. С учетом того, что я усердно готовилась, тяжелой для меня оказалась только математика, в частности, последняя часть с геометрическими задачами. Не уверена, насколько хорошо её написала, а вот с химией и украинским, думаю, справилась отлично. Запомнился вопрос из тестирования по украинскому языку, который состоял в том, чтобы определить, к какому абзацу подходит изображенный мем. Это было неожиданно и немножко весело, хотя сама картинка на вид страшненькая.

Переживала, когда шла на ВНО по химии. Всё-таки оно было первым. На математике тоже волновалась, поскольку не сильно с ней «дружу», а на украинский шла с легкостью и уверенностью, что напишу всё хорошо. Так и случилось.

В медицинский решила поступать ещё с 7 класса и с того времени начала серьезно готовиться, особенно к химии и биологии. А к математике и украинскому начала подготовку в 9-м классе. Поэтому, когда в этом году для абитуриентов на медицинские специальности ввели обязательное ВНО по математике, для меня это не стало неожиданностью.

Валерия Токарь:

– Всего в этом году я сдаю четыре предмета ВНО: математику, английский, украинский язык и литературу и историю. Прошло всё хорошо, я собралась и не волновалась, решила все задания. Убеждена, что правильный настрой и подготовка – это самое важное. Тогда можно быть уверенным, что баллы будут высокие. Подготовку к тестированию я начала с середины августа прошлого года, а к середине апреля уже знала практически весь материал и дальше уже работала над повторением. Занималась с репетиторами, также в школе у нас проходил курс подготовки, тренировались на уроках, и, когда было свободное время, старалась не тратить его зря, а повторять как можно больше материала самостоятельно. Так вышло, что все три теста для меня оказались легкими, поэтому сказать, что возникли какие-то особые трудности, не могу. К счастью, попалось всё то, что я знала, поэтому уверена, что баллы будут хорошие. И скажу честно: ВНО – это не страшно!

Тестирование проходило в рамках карантинных ограничений. Мы все были в масках, сидели на дистанции 1,5 метра друг от друга. В аудиториях есть антисептики. В жаркие дни открывали окна, благодаря чему даже в масках писать было комфортно.

С будущей профессией ещё определяюсь, но точно знаю, что хотела бы работать в сфере медиа. А дальше уже посмотрим по результатам ВНО.