Вакцинація: все, що треба знати

В Україні розпочався п’ятий етап вакцинації громадян. Виявилося, що багато хто не знає навіть про попередні. Та й взагалі навколо цієї теми існує надто багато чуток, вигадок та навіть нісенітниць. Задля отримання офіційної, достовірної інформації ми звернулися до авторитетної людини – виконуючої обов’язки генерального директора Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб, головної санітарної лікарки області Надії Оперчук.

– Надіє Іванівно, що таке п’ятий етап вакцинації?

– За планом дії уряду вакцинацію в Україні проводили у п’ять етапів. Загальна мета цього плану – охопити щонайменше 50 відсотків населення до кінця 2022 року. Перший етап був для людей з критичним ризиком інфікування: медпрацівників, персоналу, який надавав допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Це працівники лабораторій, персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, задіяні в АТО, які знаходилися на передовій. Протягом першого етапу планувалося вакцинувати до 400 тисяч людей.

Другий етап – соціальні працівники, люди старші 80-ти років, решта медичних працівників. Третій етап – вакцинація працівників ДСНС, СБУ, поліції та інших. На четвертому етапі вакцинували людей віком від 60-ти років, з супутніми захворюваннями та інші категорії.

Тепер про п’ятий етап, який розпочався. Зауважу, що вакцинації підлягають люди віком від 18-ти років. Тепер вакцинують всіх, не тільки тих, хто входив до пріоритетних груп. Охочі вакцинуватися українці, а також іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, можуть добровільно та безоплатно вакцинуватися.

– Як записатися, стати в чергу?

– Звернутися до пункту щеплення чи масової вакцинації. Колективи, в яких є понад 50 осіб, можуть викликати мобільну бригаду за місцем роботи. Для цього треба зателефонувати в контактний центр МОЗу за телефоном: 0800602019. Тобто організовані колективи звертаються до свого роботодавця, той зв’язується з контактним центром, домовляються про день, приїжджає мобільна бригада та всіх вакцинує.

– А є межа? Більше п’ятдесяти, але не більше?..

– Будь-який колектив. Сказано: п’ятдесят і більше. Сорок дев’ять – не приїдуть. Якщо людина з якихось причин не може самостійно пересуватися, має можливість викликати мобільну бригаду з вакцинації за тим же телефоном або звернутися до свого сімейного лікаря.

– Що зараз з додатком «Дія», через який люди ставали в чергу на вакцинацію?

– Так, тепер запис на вакцинацію через сайт МОЗу або додаток «Дія» не актуальний. Кожен бажаючий може підійти в пункт вакцинації та в порядку живої черги зробити щеплення. Це може бути центр масової вакцинації або пункт щеплення, який діє в кожній адміністративній території нашого регіону. Не треба чекати, коли вас викличуть через сайт або запис у «Дії». Йдіть та вакцинуйтеся.

– Розкажіть про вакцини. Їх декілька…

– Всі, зареєстровані в Україні, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби, рятують життя. При цьому вакцинація у нас добровільна, і людина сама може обрати вакцину.

– Хочеться побачити темпи вакцинації в цифрах.

– Будь ласка. В Кіровоградській області перші щеплення почали проводити 25 лютого. Станом на 24 липня зроблено 96 тисяч 559 щеплень. За добу – 24 липня – 2132. Із загальної кількості щеплень 61401 – перша доза вакцини, решта завершили вакцинацію, тобто мають дві дози.

– А якщо людина захоче третю?

– Навіщо? Нехай дві спочатку зробить.

– Якій вакцині надають перевагу?

– Найбільша кількість жителів Кіровоградщини вакцинована Pfizer – 37%. Майже 26% – AstraZeneca. Майже 24% – CoronaVac. Moderna – 735 щеплень, але вона в області почала використовуватися декілька днів тому. Наголошую: усі вакцини безпечні.

– Від чого залежить так звана «побочка»? Після щеплення люди по-різному реагують на вакцину.

– Усе індивідуально. Організми різні. Перед щепленням треба звернутися до сімейного лікаря або до лікаря пункту вакцинації. Розповісти про хронічні захворювання, алергічні прояви. Якщо є ускладнення після щеплення – обов’язково повідомити сімейному лікарю.

– А є протипоказання щодо щеплень?

– Ну ви ж бачите, що в першу чергу вакцинуються групи ризику.

– На телебаченні деякі «експерти» не радять робити щеплення влітку, коли на дворі спека. Це що?

– Вперше чую. Уся медична спільнота закликає вакцинуватися. Ми повинні прискорити цей процес, щоб підготуватися до чергової, четвертої, хвилі коронавірусної хвороби.

– Що з «Дельтою»? Вона наразі лякає світ.

– ВООЗ заявила про збільшення випадків захворювань коронавірусом і пов’язує це з поширенням штаму «Дельта», який передається значно легше, ніж інші. Нагадую, що вакцинація – єдиний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби. На липень вже в 111 країнах виявлений цей штам. За прогнозами, за декілька місяців «Дельта» буде домінувати в усьому світі.

«Дельта» поширюється швидше за інші штами. У неї вища контагіозність: у 1,6 разу агресивніший, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, в півтора рази частіше – до реанімації.

– Деякі медики не щеплюються й не радять це робити оточуючим. Як це розуміти?

– У моєму оточенні таких медиків немає. Усі свідомі. Ми радимо щеплюватися, тому що це єдиний захист організму. Коли є антитіла, людина не хворіє. Ми повинні створити колективний імунітет, захистити себе й оточуючих. Наша мета – щоб коронавірусна хворобо стала вакцинокерованою.

Щеплюватися актуально й необхідно. Звичайно, не забувати, що карантинні обмеження продовжуються. Маска, соціальна дистанція, миття рук – це повинно бути нормою. Усім бажаю здоров’я.

– Ви вакцинувалися?

– Я зробила щеплення однією з перших – ще в лютому.