«Палац»для полегшення життя: рік «Прозорого офісу»

Просто факт: бізнес у Кропивницькому реєструють швидше, ніж деінде в Україні – у нас це роблять в середньому по тридцять разів на день і діляться досвідом онлайн.

Коли будували новий Центр надання адмінпослуг на Паученка, у передвиборних соцмережах писали, зокрема, і про «непотрібний палац для чиновників», рахували гроші, які пішли на реконструкцію колишнього будинку політпросвіти. Сьогодні можна казати, що його в місті реально не вистачало грубо шістдесятьом тисячам людей.

На стільки більше проти минулого року звернулося за потрібними послугами з січня по вересень. Ці місяці в 2020-му Центр ще знаходився на старому місці, у будівлі міськради, і фізично не міг пропускати більше.

Що дають?

– Міський голова ініціював будівництво через потребу: профільне управління не витримувало навантаження, тієї кількості людей, яка зверталася, – каже директор департаменту надання адміністративних послуг міської ради Олександр Нікітенко. – Сьогодні послуги надаються набагато швидше. По-перше, у нас зараз більше фахівців, по-друге, за рахунок електронного документообігу. Наприклад, щоб надати витяг з Державного земельного кадастру, раніше було потрібно 10-12 днів, зараз на другий день люди вже можуть отримати.

З початку року 96 тисяч відвіду­вачів залишили більше 130 тисяч заяв на послуги. Усього їх надають майже чотири сотні – від земельних питань і державної реєстрації до нарахування субсидій, призначення соціальної допомоги чи пенсії, видачі паспорта, прописки.

– Фактично надає послуги не ЦНАП, їх надають профільні управління міськради, інші установи та відомства, – пояснює керівник. – І щоб людина не бігала по всіх цих кабінетах, відділах, фахівцях, вона звертається в один центр до універсальних адміністраторів…

Так зручніше

Можна сказати, що працівники бек-офісу, де обробляють звернення, ходять по кабінетах виконавців замість клієнтів. Ті ж вирішують усі питання в одному комфортному приміщенні в центрі міста, з ліфтами та електронною чергою. Замість, наприклад, поїздки в колишнє МРЕВ на Балашівці, послуга реєстрації нових автівок має відкритися в «Прозорому офісі» найближчим часом.

– Вторинний ринок передбачає проведення експертизи, на яку ми не маємо повноважень, – уточнює Нікітенко. – Якщо дозволять незалежним експертним центрам перевіряти, умовно, чи не були «перебиті» номери, то й вторинний ринок зможемо взяти на себе. Також видача водійських посвідчень – теж у нас буде, є потрібне обладнання.

Підхід діє в обидва боки: збираючи послуги під одним дахом, департамент працює й віддалено – також для зручності.

– Люди звикли ходити в «жеки». Тому працівники нашого відділу розташовані на віддалених робочих місцях в ЖЕО. Тобто людині з Попова не треба їхати в ЦНАП, щоб виписатись або прописатись. У нас там є фахівець, він підключений до системи, реєстру територіальної громади, і надає ці послуги на місці. Так само для зручності містян віддалені робочі місця створені на Новому. Там є фахівці з реєстрації місця проживання, бізнесу, речових прав, з управління соціального захисту туди за графіком виїжджає фахівець, – каже директор департаменту.

Іще аспект – тактильна плитка та шрифт Брайля, вбиральня, облаштована для людей з особливими потребами та на візках, перекладач мовою жестів онлайн у планшеті. І, зрештою, близько десятої частини клієнтів Пенсійного фонду, які обслуговуються в ЦНАПі Кропивницького, приїжджають з-поза міста. Кажуть, сюди їм діставатись зручніше, ніж до своїх райцентрів…

Tech

«Прозорий офіс» – не просто гарно розташована будівля, а й провідник сучасних технологічних підходів у стосунках громадянина та держави. Коли почали впроваджувати електронну реєстрацію підприємницької діяльності через портал «Дія», реєстратори Кропивницького першими в області підключилися до обробки та якийсь час обробляли електронні заявки з усієї Кіровоградщини.

– Завдяки нашому програмному забезпеченню ми підключили нотарусів, – зазначає Нікітенко. – При вчиненні будь-якої нотаріальної дії, наприклад, стосовно нерухомого майна, продавець зобов’язаний надати довідку про місце проживання. Щоб йому не йти знову в ЦНАП, а потім з довідкою назад, ми вже більше 30 нотаріусів підключили до реєстру територіальної громади. Вони користуються в режимі реального часу, отримують потрібну інформацію – громадянин сюди навіть не приходить. Зараз у тестовому режимі працюємо над тим, щоб прописку-виписку люди могли зробити в «Дії» через додаток і не треба було взагалі нікуди ходить…

Департамент соціальної політики, фахівці якого обслуговують містян у фронт-офісі ЦНАПу та районних управліннях соцзахисту, також модернізує підходи.

– Зараз департамент соціальної політики підключився до програмного комплексу «Соціальна громада», що дозволяє працівникам онлайн користуватися всеукраїнськими базами даних, швидше отримувати необхідну інформацію та швидше приймати рішення про призначення допомоги, – наголошує очільниця підрозділу Юлія Вовк.

Номер 1

Швидкість прийняття рішень уже принесла кропивницькому центру визнання на загальнодержавному рівні – Кропивницький посів перше місце в номінації «Започаткування бізнесу» складеного фахівцями Агентства США з міжнародного розвитку «Індексу конкурентоспроможності міст України».

– У багатьох містах реєстрація бізнесу розділена на дві частини – прийом документів у фронт-офісі та обробка документів у бек-офісі. Наші реєстратори виконують функцію обох. Якщо немає підстав для відмови, то бізнес реєструють за 20 хвилин, вже наступного дня людина може забрати виписку, – каже Анна Шевченко, начальниця відділу державної реєстрації.

Важливо, що наші реєстратори приймають щодня з восьмої ранку до сімнадцятої. В інших містах – подекуди лише півдня, часто чотири дні на тиждень. Вплинуло й те, що наш ЦНАП не закрився з початком пандемії, продовжував прийом та реєстрацію із дотриманням карантинних заходів. На початку серпня кропивницькі фахівці представили успішний досвід під час онлайн-тренінгу для півсотні міст України.