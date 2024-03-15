При купівлі нерухомості чи автівки необхідно сплачувати збір до Пенсійного фонду України

Пенсійний фонд України здійснює облік надходжень з окремих видів господарських операцій. Протягом січня–лютого 2024 року мешканці Кіровоградської області сплатили 15,3 млн грн збору з окремих видів господарських операцій. Від сплати збору при набутті права власності на легкові автомобілі надійшло 11,6 млн грн (за реєстрацію 634 транспортних засобів); при набутті права власності на нерухоме майно – 3,7 млн грн (за нотаріальне посвідчення 1 004 договорів купівлі-продажу нерухомого майна).

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Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні.

Ставка збору вираховується від вартості об’єкта, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня кожного року, в 2024 році це:

3 відсотки – із суми до 499 620,00 грн (165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028,00 грн);

4 відсотки – із суми понад 499 620,00 до 878 120,00 грн (від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

5 відсотків – із суми понад 878 120,00 грн (якщо перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

При придбаванні (купівлі-продажу) нерухомого майна збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна сплачується в розмірі 1 % від вартості, вказаної у договорі купівлі-продажу нерухомого майна.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області