Зрадники у чорних мантіях?

Про те, що прокуратура збирає про них інформацію, судді Кропивницького апеляційного суду дізналися з приватних джерел. Вони мають родичів у прокуратурі, ті й поділилися інформацією: під вас наші копають, і глибоко. Судді розсердилися.

Ще ніколи стосунки суддів і правоохоронців на Кіровоградщині не були такими напруженими. Ні під час Помаранчевої революції, коли апеляційний суд захистив місцеві результати народного волевиявлення (прокуратура з міліцією були на іншому боці). Ні через кілька років після того, коли у правоохоронців виникли запитання стосовно придбання апеляційним судом приміщення колишнього заводу на теперішній вулиці Героїв України (згодом запитання зникли, але великого переселення так і не сталося). Навіть минулорічне затримання судді Володимира Гончара, підозрюваного в спробі отримати хабар, не спричинило якої-небудь публічної реакції з боку суду. А нещодавно, коли зайшла мова про можливе вчинення суддями державної зради, вони уже обурилися вголос.

5 квітня нинішнього року відбулися збори суддів Кропивницького апеляційного суду, на яких ухвалено звернення до генерального прокурора Андрія Костіна й Вищої ради правосуддя. У зверненні йдеться про втручання в професійну діяльність суддів. Повідомляється, що вже протягом восьми місяців Миколаївське управління ДБР за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури розслідує справу про державну зраду, у якій фігурують судді Кропивницького апеляційного, Кіровського та Ленінського районних судів. У зверненні згадується постанова слідчого ДБР, де є посилання на підозри цим суддям, хоча відповідні повідомлення їм досі не вручено. Звідки у суддів така інформація, у зверненні не повідомляється. Як з’ясував автор цих рядків зі своїх джерел, судді дізналися про це від своїх родичів з числа працівників прокуратури – таке велике шило в мішку не втаїш.

У зверненні висловлюється обурення тим, що під процесуальним керівництвом прокуратури тривалий час збирається інформація про приватне життя суддів, направляються відповідні запити в компетентні органи, проводяться негласні слідчі дії, а суддям навіть не дають знати про це офіційно, тобто позбавляють їх можливості реалізувати свої процесуальні права. А ще суддям невтямки, чому в справі йдеться про державну зраду.

І справді, правоохоронці не баряться повідомляти про виведених на чисту воду шпигунів, путінських прихильників та іншу нечість. А тут у зраді підозрюються судді, а прокурорські та дебеерівські речники про це – ні пари з уст. До речі, на сайті Кіровоградської обласної прокуратури опубліковане інтерв’ю, яке її керівник Ян Стрелюк дав у липні минулого року виданню «Без купюр». Прокурор розповів, що обвинувачених у державній зраді – небагато, пояснив, чому не можна було інкримінувати цей злочин кропивницьким священникам, які поширювали антиукраїнську літературу. Про «зрадників у чорних мантіях» нічого не сказав. Або тоді до них ще не добралося ДБР, або промовчав, дбаючи про таємницю слідства.

І все-таки, де ж, на погляд ДБР і прокуратури, оступилися судді? Як з’ясував автор цих рядків, правоохоронці цікавилися недавніми поїздками кількох суддів Кропивницького апеляційного суду до Німеччини. Але Німеччина – країна дружня, відвідини були пов’язані з лікуванням. Усі, хто виїжджав, повернулися додому, до родин, на улюблену високооплачувану роботу. Тепер переживають через прокурорський тиск. На відміну від героя твору Висоцького: «Муром занялась прокуратура, что ему реклама, он и рад».

Оскільки прокуратура з цього приводу як у рот води набрала, наші колеги з «Гречки» звернулися до неї за коментарем. Прокуратура відповіла, що провадження порушене за заявою кропивничанина, який повідомив про «загальновідомі для громадськості Кіровоградщини факти», «зокрема щодо звільнення з-під варти кримінальних авторитетів, наркоторговців та інших злочинців, що, на думку заявника, є елементами державної зради». А ще, якщо вірити заявникові, деякі судді відвідували росію. Також прокурорські запевнили, що поважають більшість суддів і цінують їхній внесок у роботу.

Не здивуюся, якщо описане вище протистояння використовуватиметься у різних правових і політичних суперечках. На нього уже звернув увагу столичний адвокат Костянтин Глоба – один із захисників Романа Червінського. «У вас там щось точно не так», – багатозначно написав він у Facebook з цього приводу. До речі, 8 травня Кропивницький апеляційний суд має повернутися до розгляду питання про тримання Червінського під вартою, який почався 30 квітня. Про засідання 30 квітня адвокат Глоба відгукнувся так: «За майже 7 годин безперервного розгляду суду не побачив». Далі буде.

Віктор Іваненко, «УЦ».