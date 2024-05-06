Над чим працюєте, Майстре?

Продовжуємо рубрику, в якій наші земляки, представники різних кіл творчої інтелігенції розповідають, над чим вони нині працюють, які мають плани, про що мріють. Сьогодні на запитання відповідають…

Директор міського музею музичної культури ім. Шимановського, керівник фольклорного гурту «Млиночок» Олександр Полячок:

– До Дня соборності України та пам’ятних дат видатних музикантів-земляків Юлія Мейтуса, Кароля Шимановського й Генріха Нейгауза ми підготували й провели зустрічі-бесіди з членами об’єднання поляків «Полонія» ім. Шимановського та ГО «Центр розвитку національних культур “Єдина родина”». Як член журі я взяв участь у Відкритому дистанційному фестивалі-конкурсі традиційної народної культури «Кроковеє Коло» для дітей та молоді, організованому Харківським обласним організаційно-методичним центром культури і мистецтва, а також у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та Всеукраїнській учнівській олімпіаді з польської мови.

Щомісяця ми проводимо декілька бесід, презентацій, інтерактивних зустрічей, творчих вечорів в ОУНБ ім. Чижевського. Травень і червень – це місяці, завжди насичені подіями культурного життя. Наш музей щотижня братиме участь у проведенні культурно-мистецьких акцій. У нас багато партнерів і багато спільних проєктів. До Дня Полонії та Дня Європи разом із Об’єднанням поляків «Полонія» ім. Шимановського плануємо відкрити в холі Центральноукраїнського національного технічного університету виставку «Закохані в Україну», що розповідає про видатних уродженців нашого краю – етнічних поляків. До відзначення Дня Європи у партнерстві з ГО «Центр розвитку національних культур “Єдина родина”» готуємо виставку-презентацію «Наші цінності» на площі перед Центральноукраїнським державним університетом ім. Винниченка. Фольклорний гурт «Млиночок», який діє при нашому музеї, запрошений виступити під час презентації виставки до Дня вишиванки в обласному Музеї мистецтв. У краєзнавчому музеї ми братимемо участь у заходах до Дня музеїв. Спільно з римо-католицькою парафією Святого Духа проведемо концерти камерних оркестрів Кропивницького музичного фахового коледжу та оркестру «Концертіно» обласної філармонії. У співпраці з філармонією та обласним центром народної творчості візьмемо участь в проведенні фестивалів «Травневі музичні зустрічі» та «Калиновий спів».

Мрію нині лише про одне – якнайшвидше справедливе завершення війни і якнайменшу кількість жертв. Після цього можна буде повернутися до втілення мрії великої частини мого життя – добудови й відкриття музею Кароля Шимановського в меморіальному будинку композитора по вул. Гоголя, 42. А ще мрію про мандрівку до Італії, про наступні творчі проєкти, які б продовжили наш відеосеріал на Ютубі «Чумацькі пісні», про зустрічі з рідними й друзями, які унеможливила війна, про щасливе мирне життя в квітучій Україні моїх дітей і онуків та всіх українців.

Поетка Любов Єременко-Гонжа:

– Нині працюю, виховую дітей, саджаю квіти, читаю книжки – намагаюся жити звичним життям, хоч і в реаліях війни. Стараюся зберігати спокій і по можливості допомагати нашим захисникам. Іноді пишу вірші або невеличкі есе, в яких фіксую свої враження і переживання. Маю добірку нових поезій, яка колись, можливо, стане повноцінною збіркою. Проте за час повномасштабної війни творчість якось відійшла на другий план, адже є справи важливіші.

За останні рік-два публікувала вірші в літературних журналах та антологіях, провела кілька творчих зустрічей. Нещодавно отримала пропозицію від талановитої людини прочитати поезії з її майбутньої книги та написати відгук, над цим і працюю.

Мрія в мене, як і в усіх українців, одна – наша перемога. Хочу, щоб був мир, не гинули люди, не літали ракети, не вили сирени. Хочу, щоб усі наші рідні повернулися з війни, а у дітей було майбутнє.

Художній керівник хореографічного ансамблю «Росинка» Маргарита Пятова:

– На даний момент ми активно готуємося до наших традиційних річних відкритих занять, де вихованці всіх вікових груп «Росинки» зможуть показати свої досягнення та нові напрацювання, які вони здобули протягом навчального року. Крім того, ми проводимо репетиції до нашого звітного концерту «Світло надій», який відбудеться в червні у Кіровоградській обласній філармонії, а також до випускного балу для одинадцятикласників, які цьогоріч отримають свідоцтва про позашкільну освіту.

За останній рік ми провели багато благодійних концертів на підтримку Збройних сил України, що проходили в стінах рідного КОЦДЮТ, на сцені театру та філармонії. Підготували і представили глядачам нашу народну програму «УКРАЇНА-це ми!», дитячу програму «Розмалюємо світ», новорічну програму «Зимове сяйво». брали участь у багатьох тематичних концертах та цікавих проєктах. Також ми пишаємося нашою участю у міжнародних фестивалях, де ми представляли нашу країну разом з більш ніж ста іншими країнами-учасниками.

Моя найбільша мрія – бачити, як наші діти живуть щасливо та вільно у рідній країні, де мають можливість реалізувати свій потенціал та проживати життя, сповнене радості та досягнень.

Артист обласної філармонії Артем Гасленко:

– Нині працюю над виконавською майстерністю нових творів у різних жанрах, адже для артиста-вокаліста це надзвичайно важливо!

Зараз більше приділяю уваги і працюю над академічним жанром, тому що цей жанр є класичним для вокаліста. Гарно володіти академічним співом – це успішно володіти своєю діафрагмою і правильно розподіляти повітря на весь період виконання того чи іншого твору.

Нині моя мрія полягає в тому, щоб якнайшвидше закінчилася ця клята війна і всі ми, українці, вільно жили в нашій квітучій державі-неньці Україні!! Бажаю усім миру, добра, благополуччя сімейного і жаданої перемоги для нас! Слава Україні!

Керівниця ансамблю скрипалів «Фантазія» та інструментального ансамблю «Гармонія» Людмила Ніколенко:

– Два роки тому я здобула науковий ступінь доктора філософії («Освітні педагогічні науки»). Періодично публікуюся в наукових журналах України та зарубіжжя.

Нині працюю в музичній школі №2 імені Ю.С. Мейтуса викладачем класу скрипки. Ансамблі «Фантазія» та «Гармонія» (останній ми створили разом з Г. І. Скачковою) – багаторазові лауреати конкурсів різних рівнів, беруть активну участь у концертно-просвітницькій роботі школи, міста, України, знайомлячи слухачів з мелодіями різних стилів і жанрів, зокрема з українською народною музикою.

Учні мого класу виступають на різних фестивалях та конкурсах. Остання перемога на обласному конкурсі «Паросток» (малі форми), де перші місця отримали обидва ансамблі.

Мрію прокинутись зранку в мирній Україні. Мрію бачити щасливі обличчя наших дітей, життю яких нічого не загрожує, мрію, щоб ті обставини, в яких опинилася наша країна, не вплинули на розвиток мистецької освіти.