Терміново потрібен добовий дощ, а потім – спека

Весняні заморозки завдали шкоди рільництву на Кіровоградщині. Але катастрофи не передбачається, попри нестачу тепла й вологи. У цьому впевнений Григорій Демченко, власник фермерського господарства в селі Володимирівці Кропивницького району.

– Озима пшениця – хороша, бо ми її сіяли з імпортними легкорозчинними добривами. Наша нітроамофоска вже не годиться – не розчиняється. Якби не заморозки (було і мінус три, і мінус п’ять, дало пшеничці по голові), я розраховував би на сімдесят центнерів з гектара. Зберемо п’ятдесят, я в цьому впевнений. Торік жнива почали третього липня. Нинішнього почнемо пізніше. Бо справжнього літа ще й не було. Холодні ночі.

Про кукурудзу. Врахувавши минулорічні уроки (всучили мені дешеві гербіциди), нинішнього року ми застосували найдорожчий гербіцид. Cпрацював прекрасно. Кукурудза теж постраждала від заморозків. На свій ризик підгодували її азотним висококонцентрованим добривом. Якби дощів після внесення добрива не було, кукурудза згоріла б. Але я ризикнув. Я рудий, мені щастить. Кукурудза стоїть як бомба. Чиста, прекрасна. Відстає в розвитку через холодні ночі. На сто центнерів з гектара не розраховую, бо заморозок дав їй по голові теж. Але сімдесят – вісімдесят зберемо.

Соняшник посіяли з імпортними добривами. Застосували гербіцид, який не спрацював. Хіміки, які продають, у таких випадках завжди пояснення знайдуть: то ночі холодні, то щось іще. Довелося застосувати універсальний гербіцид від амброзії, вчасно його внесли. Вигляд соняшника – прекрасний. Зберемо мінімум тридцять центнерів. Збирали й по сорок. А бувало, і по двадцять п’ять, як минулого року.

Соя відстає в розвитку, вишина – під тридцять сантиметрів. А мала бути по коліна. Тепла справжнього ще не було. Вологи недостатньо. Сіємо трансгенну сою не заради рекордних врожаїв, а щоб підчистити площі від бур’янів, бо по сої в будь-якій фазі розвитку можна вносити гербіцид. А ще соя – хороший поперед­ник для інших культур. Двадцять центнерів з гектара мене влаштує з головою. Торік зібрали по вісім з половиною. Соя для нашої зони – непридатна. Їй потрібна волога. Добре росте на Поліссі, на Київщині, на Житомирщині. У нас – ні. Ще й появився соєвий кліщ. Така напасть!

Пшениці волога вже не треба. Кукурудза й соняшник в такій фазі розвитку, що коріння дістає вологу на глибині, вона там накопичилася з минулого року. Весняні дощі тільки називалися дощами. Компенсували те, що висихало.

Зараз потрібен хороший дощ. Продуктивний, добовий. Щоб акумулювалася волога для кукурудзи, сої, соняшника. А потім треба сонячна погода, щоб зібрати пшеницю.

Головне ж моє бажання – щоб не було війни і щоб держава не заважала. Не прошу допомоги, тільки не заважайте.

Віктор Іваненко, «УЦ».