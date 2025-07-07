Green kvartal прикрашає місто

У міських ЗМІ з’явилась інформація про те, що фірма Green kvartai подарувала місту 2000 шикарних саджанців петунії для висадки в центрі міста. Ми зателефонували керівниці фірми Вікторії Дудник з проханням розповісти про її бізнес.

– 25 років тому ми починали тільки з квітів. Мої батьки цим займалися ще при Союзі, потім я почала, а вже років з десять до квітів додалися ще й рослини. Ми озеленюємо території, а також торгуємо рослинами.

– Ви самі вирощуєте посадковий матеріал чи закуповуєте?

– Квіти ми частково вирощуємо, а частково закуповуємо, бо все виростити самим неможливо, а рослини закуповуємо. Є і українські виробники, і європейські – Польща, Угорщина, Німеччина, Італія. Ми беремо районовані для нашого клімату рослини.

– Розкажіть про вашу співпрацю з фірмою «Благоустрій».

– Ми робимо проєкти ландшафт­ного дизайну, і пані Альоні Вороні вони дуже сподобались. Ми з нею давно знайомі і починали співпрацювати ще років з 10 тому. Вона попросила дозволу теж використовувати декоративні різнокольорові камінці, я скинула їй фотографії, усе показала, і тепер вона теж використовує такий дизайн на їхніх локаціях.

Щодо петунії: у нас було багато розсади петунії, ми багато продали, а коли я почула, що їй треба висадити красиві квіти біля казначейства на Великій Перспективній, повз яке наших полеглих хлопців везуть, ми вирішили поділитись з містом квітами. Тепер вони прикрашають центр міста.

– Розкажіть про ці квіти.

– Усе залежить від якості насіння. Ми використовуємо насіння японської фірми Sakata і американської Pan American. Це провідні світові виробники насіння дуже високої якості. Вони недешеві, і для міста, певно, це було би дорогувато, а ми мали таку можливість допомогти. Гарні рослини дуже залежать від гарного насіння і якісного грунту. Ми використовуємо німецький. А ще потрібно і температурного режиму в теплицях дотримуватись, і запобігати хворобам та шкідниками. Тобто самим вирощувати розсаду дорого.

– Чи плануєте ви подальшу співпрацю з «Благоустроєм»?

– Так, десь через тиждень ми ще одну позицію ім подаруємо, побачите тоді, як висадять.

– Хто може звертатись до вас за посадковим матеріалом?

– Усі! Десь через місяць ми відкриваємо садовий майданчик на вул. Яновського, 26, це вниз від тюрми. Окрім продажу посадкового матеріалу ми ще займаємось ландшафтним дизайном. Запрошуємо на відкриття і за рослинами!