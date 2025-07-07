Довго збирались, швидко відпрацювали

4 липня після довгої паузи нарешті відбулося пленарне засідання 27-ої сесії Кіровоградської облради. 42 депутати розглянули 48 питань порядку денного.

На початку засідання голова обласної ради Юрій Дрозд та начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович вручили депутату обласної ради Ігорю Волкову грамоту Верховної Ради України.

Цієї відзнаки Ігор Волков, голова ради територіального відділення ВГО «Асоціація платників податків України», уповноважений представник депутатської фракції партії «Слуга народу», удостоєний за заслуги перед українським народом.

Далі депутати розглянули низку важливих питань, серед яких — актуальні рішення в медичній та освітній галузях, створення Центру національного супротиву, внесення змін до Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки тощо.

Центральною подією сесії стало позитивне голосування за проєкт рішення про утворення комунального закладу «Кіровоградський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву». Мета діяльності центру – забезпечення готовності громадян України до національного спротиву, сприяння обороноздатності держави та надання обороні України всеохоплюючого характеру. Керівником закладу став відомий нашим читачам захисник України, капітан Ігор Козуб.

Крім того, розглянули питання про реорганізацію комунальних закладів. Депутати підтримали рішення приєднати Олександрійську психіатричну лікарню до Кіровоградської обласної клінічної психіатричної лікарні.

Депутати підтримали проєкт рішення про призначення Лариси Голіусової на посаду директора Кропивницького музичного фахового коледжу.

Великий блок питань, розглянутих під час засідання, стосувався заключних звітів про виконання обласних програм, серед них: підтримка ветеранів, містобудівний кадастр, освітній і культурний розвиток тощо.

Депутати підтримали два проєкти рішень з природоохоронних питань, а саме: оголошення нових територій частиною природно-заповідного фонду («Балка Береславська», «Балка Тарасівська», «Урочище Завадівське», «Урочище Ударне», «Урочище Яблучко»).

Наостанок розглянули низку майнових питань, про безоплатну передачу майна, автомобілів швидкої допомоги та різного обладнання.