Фінальна крапка чи крок до прірви?

В Україні завершилися другі всеукраїнські змагання школярів «Пліч-о-пліч», які були започатковані за ініціативи президента України Володимира Зеленського в 2023-му році.

Перші старти, які пройшли під гаслом «Разом Переможемо», серед команд шкіл запам’яталися неймовірною активністю владних структур, що дуже сприяло проєкту. Але вже наступні змагання відбувалися не з такою активністю, а завершувалися взагалі в атмосфері цілковитої невизначеності. При цьому мову тут потрібно вести не тільки про сам проєкт «Пліч-о-пліч», але й про розвиток в Україні учнівського та студентського спорту.

До цього такими процесами займалися обласні управління фізичного виховання та спорту, які підпорядковувалися відповідному комітету Міністерства освіти та науки України. Це виглядало принаймні логічно. Адже питання розвитку фізичної культури та спорту в навчальних закладах можна було вирішувати в співпраці з профільними обласними управліннями освіти. І перші змагання «Пліч-о-пліч», в усякому разі на Кіровоградщині, показали ефективність такого співробітництва. Але потім чомусь вирішили робити реформу в галузі розвитку учнівського та студентського спорту. Не знаю, чи пов’язане це зі зміною керівників міністерств освіти та науки й молоді та спорту, але саме після призначень на ці посади Оксена Лісового та Матвія Бідного почалася малозрозуміла реформа.

Спочатку Міністерство освіти та науки фактично відмовилося від розвитку фізичної культури та спорту, передавши ці функції колегам із спортивного міністерства, де був створений «Центр фізичного виховання та спорту учнів та студентів». Але ця бюджетна державна структура не встигла ще й оформитися, а на місцях не встигли зрозуміти, що робити далі, як з’явився новий наказ Міністерства молоді та спорту про приєднання цього центру до державної установи «Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”» з подальшим перейменуванням його на «Агенцію учнівського, студентського та масового спорту України».

І знову люди, які працювали в своїх структурах довгі роки, мали свої джерела бюджетного фінансування та налагоджену систему роботи, опинилися в ситуації повного нерозуміння того, що відбувається й кому це все потрібно. І відповісти про те, що буде далі, наразі, мабуть, ніхто не ризикне.

В усякому разі колишній начальник обласного управління фізичного виховання та спорту комітету МОН України Олександр Шевченко, з яким ми спілкувалися з приводу завершення змагань «Пліч-о-пліч» та реформи, нічого суттєвого з приводу змін не повідомив.

Та спочатку Олександр Володимирович відзначив, що, попри всі метаморфози та складнощі перехідного періоду, усі чотири етапи змагань «Пліч-о-пліч» на Кіровоградщині вдалося провести на доволі високому рівні.

До участі на першому етапі зареєструвалися 2256 команд закладів загальної середньої освіти області. У другому етапі в семи видах спорту змагалися 15664 юних спортсмени й спортсменки із 1690 команд закладів освіти Кіровоградщини. На старт третього, районного етапу вийшли близько 6500 учнів із 715 команд територіальних громад. В обласному фіналі визначали вже представників нашої області на всеукраїнській арені.

Виступ наших учнів у фінальному, п’ятому етапі, в якому змагалися всі переможці обласних змагань, навіть перевершив очікування. Якщо в минулих стартах «Пліч-о-пліч» нашим фіналістам вдалося потрапити до вісімки кращих лише в баскетболі, то цього разу були золоті та бронзові медалісти та медалістки. Та й загальні результати значно покращилися.

Переможцями змагань серед волейболістів 5-9 класів стали юнаки Мультипрофільного ліцею Олександрійської міської ради, а волейбольна збірна дівчат 5-9 класів з Ліцею сучасної освіти «Інтелект» Світловодської міської ради посіла третє місце. Серед волейболістів 9-11 класів участь у фінальному турнірі взяли хлопці Ліцею Новгородківської селищної ради та дівчата Ліцею «Науковий» Кропивницької міської ради.

У баскетболі учні 9-11 класів Ліцею «Перспектива» зі Світловодська, дівчата 5-9 класів з команди«Сігма» Новомиргородського ліцею № 3 виграли свої групи й пробилися до чвертьфіналу. Отже, вони завершили змагання серед восьми найкращих в Україні. А дівчата 9-11 класів із Новомиргордського ліцею № 2 посіли друге місце в своїй фінальній групі.

У футзалі дівчата 5-9 класів із команди «Інтелект» Знам’янської міської ради вдало подолали груповий етап, а в чвертьфіналі на останніх секундах поступилися суперницям із Львівської області. Також у цьому виді в різних вікових групах до всеукраїнського фіналу від Кіровоградщини пробилися хлопці Академічної гімназії з Кропивницького й Олександрійського ліцею № 17 та дівчата Плетеноташлицького ліцею Злинської сільської ради.

Восьмими серед 21 команди у спортивному орієнтуванні фінішували юнаки 5-9 класів зі світловодського Ліцею «Інтелект». «Титани» з Онуфрієвського ліцею посіли 11-те місце серед 23 команд-фіналістів у цьому виді серед дівчат 5-9 класів.

У фінальному турнірі з гандболу виступала збірна змішана команда юнаків і дівчат 5-7 класів знам’янської гімназії «Інтелект».

У регбі-5 зовсім трохи не вистачило до виходу в чвертьфінал змішаній команді юнаків і дівчат 5-7 класів із Соколівського ліцею Соколівської сільської ради.

У чирлідингу нашу область на вирішальній стадії представляла збірна Ліцею «Інтелект» Долинської міської ради.

Тут ще потрібно зазначити, що вже після другого етапу по ходу змагань вирішили проводити ще й легку атлетику та шахи, і відповідних складнощів додалося. Спочатку в цих видах фінальний, п’ятий етап не планувався. Та потім і тут визначали найкращих на всеукраїнському рівні. У шахах серед учнів 5-9 класів до вісімки кращих потрапили знам’янчани з Ліцею «Крила України». А в королеві спорту у всеукраїнських фіналах стартували змішана команда учнів 5 класів із Великоандрусівського ліцею та 6-7 класів із Маловисківської гімназії №3 ім.Григорія Перебийноса.

Як бачите, результати в змаганнях «Пліч-о-пліч» у нас гідні. А ось чи взагалі будуть проводитися наступні змагання і хто їх буде проводити – зараз незрозуміло. Також ніхто не дав пояснень на місцях і не спитали думки тих, хто працює в регіонах. На даний час всіх співробітників колишнього обласного управління фізичного виховання та спорту попередили про звільнення. А саме вони проводили не тільки старти «Пліч-о-пліч», а ще обласні змагання серед учнів не тільки шкіл, але й закладів професійної освіти та студентів в рамках гімназіади та універсіади. Якщо в нас були раніше відповідальні по напрямках роботи – вища школа, коледжі, училища, ПТУ, – то зараз все зупинилося. За словами Олександра Шевченка, він має сили та бажання продовжувати працювати, але…

Поки нема розуміння про подальшу діяльність також і в обласному центрі «Спорт для всіх».

Директор Кіровоградського обласного центру «Спорт для всіх» Дмитро Янчук надав нам своє бачення ситуації.

– Наразі нелогічно вводити до структури обласного центру ще й учнівський та студентський спорт. «Спорт для всіх» – це обласна структура, а колишнє управління, яке очолював Олександр Шевченко, підпорядковувалося безпосередньо профільному міністерству та фінансувалося з Києва. І логічно було би, щоб новостворена «Агенція учнівського, студентського та масового спорту» створила відповідні структури на місцях. У «Спорту для всіх» наразі немає ні фінансових, ні людських ресурсів для того, щоб взяти на себе додаткове навантаження, окрім розвитку масового спорту та проведення різноманітних заходів в регіонах області. Поки що установа працює за встановленим раніше планом.

Отже, проаналізувавши почуте, можна зробити такий висновок, що комусь дуже захотілося проводити реформу в галузі під час війни, коли матеріальна база руйнується, коли ми втрачаємо молоде покоління, яке виїжджає за кордон, коли фізичному вихованню в школах та закладах вищої освіти приділяється все менше уваги. При цьому Міністерство освіти та науки фактично «вмило руки» від цієї проблеми. Виходить так, що розвивати учнівський та студентський спортивний рух доведеться, не маючи ні підтримки, ні необхідних документів, ні фінансування від тих, хто зобов’язаний здійснювати контроль за всіма процесами в навчальних закладах середньої та вищої освіти.

На мою думку, це крок до руйнації й без того не дуже ефективної системи розвитку учнівського та студентського спорту в Україні. Якщо рівнятися на найкращі зразки та будувати її, виходячи з них, то в Україні наразі немає економічної та юридичної бази для того, щоб самі вищі навчальні заклади та коледжі були зацікавлені в створені спортивних клубів і залучали до своїх лав перспективних атлетів. Та й взагалі клубна система працює тоді, коли для цього створені всі необхідні умови.

А в нас до всього ще залишилося зруйнувати систему державних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, не розуміючи, що та як потрібно робити замість цього. Без державної підтримки фізична культура та спорт в Україні наразі існувати не можуть. Але знаходяться сучасні «революціонери», які намагаються старе зруйнувати вщент, а нове будувати не здатні. За такими темпами, коли фізичної культури та спорту в навчальних закладах буде обмаль, здорову націю не збудуєш, захисників держави не виховаєш, не кажучи вже про майбутні злети в спорті вищих досягнень, де нагород на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи буде все менше, менше й менше…