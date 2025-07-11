Спадкування без штампа в паспорті: що потрібно знати тим, хто у цивільному шлюбі

Жінка і чоловік можуть жити разом без офіційного шлюбу, але це не дає їм прав подружжя, зокрема на спадщину. За яких умов можна успадкувати майно цивільного чоловіка чи дружини — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги(БПД).

Успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини можна через заповіт.

Але якщо його немає, тоді як спадкоємець 4–ї черги. За умови, якщо ви проживали однією сім’єю зі спадкодавцем не менше 5 років до відкриття спадщини та у нього/неї немає шлюбу з іншою особою.

Ознаки проживання однією сім’єю

спільні витрати та бюджет

спільне харчування

купівля майна для спільного користування

спільні витрати на утримання житла, ремонт

інші обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Встановити факт спільного проживання можна у суді. Це можна зробити, якщо:

пара спільно проживала не менше 5 років

є мета встановлення факту, наприклад, спадщина.

В суді потрібно надати докази. Все, що може свідчити про спільне життя пари, як подружжя.

Зокрема, це можуть бути: