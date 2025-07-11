Жінка, яка працює, має право при виході у відпустку по вагітності та пологах на страхову виплату

Для довідки

Станом на 01 липня 2025 року відповідну страхову виплату забезпечено за 814 заявами-розрахунками на суму 35,2 млн грн.

Відповідно до статті 18 Закону України № 1105 від 23.09.1999 року “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Отже, працевлаштовані жінки мають право на допомогу по вагітності та пологах, яка виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати та не залежить від страхового стажу.

Підставою для її призначення є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку.

Який термін відпустки оплачується?

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей ‒ 70) календарних днів після пологів. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів.

Загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів (140 календарних днів ‒ у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів).

Але жінкам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за весь період зазначеної відпустки, тривалість якої становить 90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 90 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності.

З якої дати формується медичний висновок категорії “Вагітність та пологи”?

Формується для визначеної пацієнтки з (дати у період) від початку 30 тижня вагітності та до дня пологів (включно).

Якщо пацієнтка бажає перенести формування медичного висновку категорії “Вагітність та пологи” на строк пізніше ніж початок 30 тижня вагітності, вона пише заяву за встановленим зразком. Якщо пацієнтці до дня пологів не було сформовано медичного висновку категорії “Вагітність та пологи”, то медичний висновок категорії “Вагітність та пологи” формується з дати пологів.

Варто зауважити, що механізм перенесення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами передбачено лише для застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

З 01 січня 2025 року страхова виплата здійснюється як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області