Нардеп Олена Шуляк: Реформа цифровізації дала громадам інструменти прозорого планування та контролю відновлення

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Цифровізація сфери будівництва зменшила чиновницьку посередницьку “піну” й закрила корупційні шпарини – нардеп Олена Шуляк

Завдяки Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), яка стала результатом цифровізації в сфері житлової політики та відбудови, вже автоматизовано 13 профільних послуг у “Дії”, понад сто тисяч зареєстрованих користувачів працюють із цифровими дозволами, реєстрами та техінвентаризацією, громади отримали відкриті дашборди для контролю кожного об’єкта – від старту до завершення, а програма “єВідновлення” дала людям можливість подавати заяви на компенсацію за зруйноване житло в кілька кліків — без черг, кабінетів і зайвих довідок, прозоро й автоматизовано. І це лише частина великої цифрової екосистеми, яка дає громадам та державі інструменти прозорого планування та контролю відновлення.

Про це заявила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк, коментуючи звіт “Радар реформ: відстеження цифрової трансформації в Україні в 2019-2024 роках”.

У партії “Слуга Народу” додали, що загалом, починаючи з 2019 року, реформа цифровізації принесла в різні сфери життєдіяльності держави низку позитивних зрушень: 6,9 млрд грн зекономлено завдяки електронним держзакупівлям; загальний економічний і антикорупційний ефект цифровізації вже перевищив 66 млрд грн, уперше доступ до високошвидкісного інтернету отримали понад 3000 українських сіл, майже половина українців уже мають базові цифрові навички, які дають змогу активно користуватися перевагами нових технологій.

“Коли Президент України Володимир Зеленський озвучив ідею “держави в смартфоні”, багато хто ставився до неї з відвертим скепсисом. Здавалося: де ми, а де цифрова революція? Український Google, звісно, ми ще не створили. Але зробили щось важливіше: показали, що українська держава може бути прозорою, швидкою й ефективною – і все це у звичайному смартфоні кожного громадянина. І тут, звісно, велика подяка віце-премʼєру Михайлу Федорову та його Міністерству цифровізації, а також українському парламенту, зокрема й партії “Слуга Народу”, який законодавчо підтримував усі ініціативи в цьому напрямку! Держава в смартфоні – це не гламурна “фіча”, а інфраструктура довіри. Чим швидше ми її вибудуємо, тим швидше Україна матиме не лише найшвидший Wi-Fi у Європі, а й найякісніші дороги, школи, домівки та робочі місця”, – резюмувала Олена Шуляк.

Раніше в партії “Слуга Народу” назвали топ-3 найуспішніші реформи. Це, власне, цифрова трансформація, відкриття ринку землі та запуск і функціонування антикорупційної інфраструктури.